The New York Times publicó una lista de las 100 mejores películas del siglo XXI; entre las que destaca la mejor de Disney Pixar.

Te hacemos el pequeño spoiler de que, entre estas 100 películas, no se encuentra en ningún puesto Intensamente.

Esta es la mejor película de Disney Pixar del siglo XXI

Ésta es la mejor película de Disney Pixar del siglo XXI:

Wall-E, de 2008

Esta conclusión se llevó a cabo luego de una encuesta en la que participaron más de 500 directores, actores y figuras destacadas de Hollywood y del mundo.

Wall-E, del director Andrew Stanton, obtuvo el puesto número 34 entre las mejores películas de Disney Pixar del 2000.

Además de este reconocimiento por parte de The New York Times, Wall-E ganó el Oscar a la Mejor Película Animada en 2009 y fue nominada en categorías como Mejor Guion Original.

La cinta se destaca como una de las pocas películas animadas en competir fuera de su categoría.

Otra película de Disney Pixar está entre las mejores del siglo XXI

Además de Wall-E, ésta otra película de Disney Pixar aparece en el listado como las mejores del siglo XXI:

UP, de 2009

A comparación de Wall-E, UP ocupa el puesto 50 en el listado de The New York Times como las mejores películas de Disney Pixar.

UP hizo historia al ser la primer película animada nominada al Oscar como Mejor Película.

Además, UP ganó el Oscar a Mejor Película Animada y Mejor Banda Sonora en 2010.

Su presencia en la lista del The New York Times refuerza el ser considerada como un clásico del cine animado.

¿Dónde ver las mejores películas de Disney Pixar del siglo XXI?

Te compartimos en qué plataforma de streaming podrás ver Wall-E y UP, consideradas las mejores películas de Disney Pixar del siglo XXI:

Disney+