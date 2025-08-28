David Pablos, el director y guionista mexicanos, lanzará este 2025 su nueva película titulada ”En el camino", la cual retrata la vida de traileros y está ambientada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“En el camino” de David Pablos, se estrenará el 4 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia, por lo que ya salió a la luz el primer tráiler.

¿De qué trata En el camino de David Pablos?

“Se filmó en Ciudad Juárez”, informó un orgulloso David Pablos sobre su película “En el camino” a The Hollywood Reporter en Español.

Enseguida, David Pablos -de 41 años- explica que la trama se centra en Veneno, un joven sin hogar que sobrevive seduciendo traileros que se encuentra en un restaurante que ofrece servicio las 24 horas.

En el establecimiento conoce a Muñeco, un camionero que de mala gana le permite viajar con él por las carreteras del norte de México.

Una inesperada historia de amor se desarrollará en el trayecto, pero no la tendrán fácil ya que se enfrentarán a obstáculos derivados del tormentoso pasado de Veneno.

La película mexicana está protagonizada por los actores naturales, Víctor Manuel y Osvaldo Sánchez, de edades desconocidas.

El filme incluye la participación de Diego Luna, quien compartió el tráiler en la red social X:

Diego Luna es productor de la película mexicana “En el camino” de David Pablos

Al igual que David Pablos, Diego Luna está emocionado por el estreno de la película mexicana “En el camino” debido a que es el productor.

En declaraciones para el medio antes mencionado, Diego Luna -de 45 años- dijo haberse sentido conmovido y emocionado desde que leyó el guion de “En el camino” de David Pablos.

Por lo que al saberlo poderoso y conmovedor, no dudó en ser parte del proyecto de la mano de Inna Payán de Animal de Luz.

A ellos se les unen los productores Luis Salinas y Enrique Nava.

“Realmente no puedo comparar esta película con nada en lo que haya participado antes” Diego Luna

Hasta el momento, “En el camino” no tiene fecha de estreno en cines mexicanos.

Tras su presentación en Venecia, en octubre se proyectará en Festival Internacional de Cine de Morelia, donde competirá en la categoría Largometraje Mexicano.