Hoy 28 de agosto se celebra el Día de los Abuelos en México, pero además se celebran las siguientes efemérides:

Día de los Power Rangers

San Agustín de Hipona

Día Mundial del Síndrome de Turner

San Junípero Serra

Día del Recuerdo del Puente del Arcoíris

Este 28 de agosto es el Día de los Abuelos en México

Este 28 de agosto se celebra en México el Día de los Abuelos, una fecha que tiene como objetivo reconocer a estos miembros tan importantes de la familia.

Así como celebrar su labor, sabiduría, y el apoyo que brindan a sus familias y a la sociedad, en donde este 28 de agosto se honra su experiencia, su cariño y legado.

Se eligió que el Día de los Abuelos en México se celebra cada 28 de agosto, la cual fue proclamada en 1983 para dignificar la vejez.

También tenía como propósito reconocer la importancia de los adultos mayores y hacer un llamado a no abandonarlos.

Pareja (Sven Mieke / Unsplash)

El Día de los Power Rangers es este 28 de agosto

Por otro lado, este 28 de agosto es el Día de los Power Rangers, el cual fue creado por los fans para celebrar una de las series de acción más populares de la televisión.

También fue Hasbro , compañía distribuidora de los juguetes de los Power Rangers quienes proclamaron el 28 de agosto como el Día de los Power Rangers por su 20 aniversario.

En este día, es común que los fans lo festejen disfrazándose de su Power Ranger favorito y reuniéndose en fiestas temáticas.

Se sabe que los orígenes de los Power Rangers se remontan a los 1970, cuando Marvel Comics intercambió ideas con la productora de televisión japonesa Toei Company.

Se creó entonces una versión japonesa de Spiderman y tres series de “Super Sentai” que alcanzaron una gran popularidad en Japón.

Ante el auge de Super Sentai, en Estados Unidos se creó una versión de esta serie con una trama ligeramente cambiada para adaptarla a los estándares de la televisión estadounidense.

Siendo así como surgieron los Power Rangers en la serie “Mighty Morphin Power Rangers”, en donde había cinco adolescentes vestidos con trajes coloridos luchando contra monstruos y robots como Zord y Megazord.

Power Rangers (Hasbro)

El santoral de San Agustín de Hipona es este 28 de agosto

Por otro lado, este 28 de agosto se celebra el santoral de San Agustín de Hipona, quien es conocido por haber sido un obispo que encaminó la filosofía y la teología por la ruta de la cooperación.

Por lo que estas materias quedaron en la estructura y el modo de desarrollo de la doctrina cristiana.

A San Agustín de Hipona se le reconoce como poseedor de una fuerza espiritual y una profundidad intelectual extraordinarias, dejando un impacto en la ciencia y el saber occidentales.

Se sabe que San Agustín de Hipona era un sacerdote, obispo, orador, filósofo y teólogo, quien también fuera un autor de textos como: las Confesiones y La ciudad de Dios.

San Agustín de Hipona (Especial)

Hoy 28 de agosto es el Día Mundial del Síndrome de Turner

También este 28 de agosto es el Día Mundial del Síndrome de Turner, una enfermedad genética que solo afecta a mujeres con una incidencia de una de cada 2 mil 500 niñas.

Por lo que en este Día Mundial del Síndrome de Turner, el objetivo es concientizar y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad; así como fomentar su investigación.

Se entiende al Síndrome de Turner como una alteración cromosómica que consiste en la falta total o parcial del cromosoma X.

Por lo que las niñas y mujeres con el síndrome de Turner tienen unas características como talla baja y disgenesia gonadal, lo que afecta a la formación de los ovarios.

También, entre las características que provoca este síndrome, está el tener el cuello corto y el tórax ancho; muchas veces también padecen enfermedades cardíacas congénitas.

Cuando son recién nacidas, el Síndrome de Turner puede identificarse por la hinchazón en el dorso de las manos y los pies.

En la adolescencia, este síndrome provoca que no se desarrollen los órganos sexuales y no haya menstruación.

Experimentan con mayor frecuencia hipertensión arterial, diabetes, alteraciones renales y oculares.

Día Mundial del Síndrome de Turner (Especial)

San Junípero Serra se celebra este 28 de agosto

Otro de los santorales que se celebra este 28 de agosto, es el de San Junípero Serra quien fuera un profesor, doctor en filosofía y teología.

Sin embargo, abandonó la enseñanza y se mudó a América en donde fundó nueve misiones españolas en la Alta California, y presidió otras quince.

Las misiones fueron principalmente creadas para evangelizar a los nativos americanos, y para la integración de las personas en la sociedad española.

Nacido como Miguel José Serra Ferrer, fue mejor conocido como fray Junípero Serra, un fraile franciscano español quien fue beatificado por el papa Juan Pablo II el 28 de agosto de 1988.

Posteriormente, el 23 de septiembre de 2015 fue canonizado por el papa Francisco, en la ciudad de Washington D. C., y comenzó a ser reconocido entre los católicos como San Junípero Serra.

San Junípero Serra (Detroit Publishing Company Colle)

Este 28 de agosto es el Día del Recuerdo del Puente del Arcoíris

Finalmente, este 28 de agosto se celebra el Día del Recuerdo del Puente del Arcoíris, una forma de expresarse cuando alguna mascota muere.

Es por eso que este 28 de agosto se recuerda a las mascotas que ya no están con nosotros, pues nunca se olvidan pese a que el dolor se cura con el tiempo.

El Día del Recuerdo del Puente del Arcoíris de este 28 de agosto, fue fundado por la autora Deborah Barnes.

Esencialmente para que las personas compartieran sus recuerdos de sis mascotas que ya no están con ellos, siendo una forma de honrarlos, conmemorarlos y jamás olvidarlos.