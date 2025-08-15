El próximo 15 de agosto es el Día del Cine Mexicano 2025, es por ello que la Cineteca Nacional tendrá una cartelera especial las últimas semanas de agosto en sus 3 sedes.

En total, la Cineteca Nacional contará con 20 películas en exhibición por el Día del Cine Mexicano 2025.

Cartelera del Día del Cine Mexicano 2025 en la Cineteca Nacional

Estas son las películas que formarán parte de la cartelera de las 3 sedes de la Cineteca Nacional por el Día del Cine Mexicano 2025:

En cuanto a cortometrajes tendremos:

Linaje o la desaparición de los reyes (2024), de Hibrahim Bañuelos Bajudh (2023), de Carlos Matienzo Serment Memoria de un cuerpo desplazado (2024), de Mariana Mendivil Teatro Jarillas: Un sueño cumplido (2025), de Eliana Gilet y Axel Hernández Patrona (2023), de Fanie Soto Huachinango rojo (2023), de Cinthya Toledo El alma de los cerros (2023), de Itzel Yuleymi Ruiz Fuentes La certeza. Historias para no olvidar (2024), de Yolliztli Ruiz La piñata (2020), de Verónica Ramírez Vientre de luna (2024), Liliana K’an

Y entre los largometrajes están:

Zapata: la tierra es de quien la compra (2023), de Arturo Montero Corazón de mezquite (2019), de Ana Laura Calderón Marino y los Auténticos (2024), de Cristóbal Jasso Un día sin mexicanos (2004), de Sergio Arau Río de sapos (2024), de Juan Carlos Nuñch Negra (2020), de Medhin Tewolde Serrano El reino de Dios (2022), de Claudia Sainte-Luce La Montaña (2023), de Diego Osorno La falla (2024), de Alana Simões Binnigula’sa’: Los antiguos zapotecas (2024), de Jorge Ángel Pérez

Todas estas películas se podrán ver en estas sedes de la Cineteca Nacional:

Cineteca Nacional México

Cineteca Nacional de las Artes

Cineteca Nacional Chapultepec

Así como en la siguientes sedes en los Estados de la República Mexicana:

Cine Triciclo Ambulante en la Estación (Chiapas)

Kinoki en comunidades (Chiapas)

CINEMAUNDER (Estado de México)

Cine Mayahuel (Jalisco)

Cineka (Jalisco)

Nayarlab (Nayarit)

Cine en el Parque Monterrey (Nuevo León)

Cine Raíces (Sonora)

Combiscopio Comunitario (Veracruz)

Cinema Toh (Yucatán)

¿Hasta cuándo estará la cartelera especial del Día del Cine Mexicano 2025 en la Cineteca Nacional?

Podrás ver la cartelera especial por el Día del Cine Mexicano 2025 en las sedes de la Cineteca Nacional del 15 al 31 de agosto.

Todas las películas citadas por el Día del Cine Mexicano 2025 se estarán exhibiendo de manera regular en las tres sedes de la Cineteca Nacional.

Sin embargo, la Cineteca Nacional Chapultepec también presentará 29 largometrajes y cuatro cortometrajes en colaboración con el IMCINE.

Durante una semana las funciones serán completamente gratis, para todos los asistentes que se den cita en esta sede.

Nueva Cineteca Nacional (Cineteca Nacional)

