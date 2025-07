Diego Luna ya reaccionó al no haber sido nominado a los Premios Emmy 2025 por Andor de Star Wars, pese a que la serie acumuló 14 nominaciones.

Durante una entrevista con los medios, Diego Luna de 45 años de edad, rompió el silencio sobre no haber sido nominado a los Premios Emmy 2025 por su actuación en Andor de Star Wars.

“Bueno, no es un robo, así pasa. Yo trato de no ponerle mucho tiempo y mucha cabeza a eso, obviamente me hubiera gustado pero son solo cinco, me parece ¿no? ”

