Te contamos de qué trata La marca del jaguar, película mexicana en Cannes 2026.

Habrá representación de México en la edición 79 del Festival de Cine de Cannes, ya que la cinta La marca del jaguar será parte de la sección “Marché du Film” que se lleva a cabo del 12 al 23 de mayo de 2026.

¿De qué trata La marca del jaguar, la película mexicana en Cannes 2026?

La marca del jaguar: El despertar del fuego es una película animada en 2D de Víctor Mayorga, quien tardó 20 años en desarrollar el proyecto.

La cinta se basa en la figura de Xilacatzin, guerrero indígena descrito en las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún.

La marca del jaguar, película mexicana (Especial)

En La marca del jaguar seguiremos la historia de un joven guerrero. Él tendrá que viajar hacia el inframundo para salvar a la humanidad de las fuerzas de la oscuridad y limpiar su nombre, luego de ser acusado de robar un valioso artefacto.

Para fundamentar el guion de La marca del jaguar: El despertar del fuego, se usaron textos del arqueólogo Dr. Eduardo Matos Moctezuma y el historiador Felipe Solís.

Asimismo, la realización de La marca del jaguar fue posible gracias a la coproducción internacional entre México, Brasil y Francia.

Además, destaca la participación de Sunao Katabuchi, director japonés que ha colaborado con Hayao Miyazaki que asesoró algunas partes narrativas.

La marca del jaguar, película mexicana (Especial)

Así como el trabajo de Adrián Maruri, diseñador sonoro de Pixar en películas como Coco, que de igual manera se unió a la producción.

Incluso, el productor de efectos visuales que trabajó en Matrix reloaded y 300, Chadi Abo, estuvo involucrado.

La marca del jaguar estará en Cannes 2026 para intentar llegar a otros festivales y encontrar estrategias de distribución.