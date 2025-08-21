Diego Luna -de 45 años de edad- compartió en sus redes sociales el primer tráiler de El beso de la mujer araña, película que protagonizará al lado de Jennifer Lopez.
Además de mostrar el tráiler de El beso de la mujer araña, Diego Luna también nos dio la fecha de estreno de la película: El 10 de octubre de 2025.
¿Cómo es el tráiler de El beso de la mujer araña?
El tráiler de El beso de la mujer araña, protagonizada por Diego Luna y Jennifer López, muestra a grandes rasgos esta nueva adaptación del libro de Manuel Puig.
En el tráiler del El beso de la mujer araña, vemos a Diego Luna como Valentín Arregui Paz, y a Jennifer Lopez como Aurora.
Acompañados de Tonatiuh Elizarraraz como Luis Molina, siendo los tres protagonistas de la historia original.
En general, el avance nos muestra la historia, con estos dos personajes que se hacen amigos tras ser encerrados en la misma celda durante la dictadura argentina.
Para evadir su realidad se imaginan la película de El beso de la mujer araña, la cual es protagonizada por Aurora, una actriz que le gusta a Luis Molina.
La película será un musical y está dirigida por Bill Condon, quien ya ha hecho musicales como Chicago y Dreamgirls.
Elenco de El beso de la mujer araña, película con Diego Luna y Jennifer Lopez
Aquí te dejamos el elenco completo de El beso de la mujer araña:
- Jennifer Lopez, de 56 años de edad, como Aurora
- Diego Luna, de 45 años de edad, como Valentín Arregui Paz
- Tonatiuh Elizarraraz, de 30 años de edad, como Luis Molina
- Federico Repetto como Castellanos
- Bruno Bichir, de 57 años de edad, en un papel desconocido
- Tony Dovolani, de 52 años de edad, en un papel desconocido
- Josefina Scaglione, de 37 años de edad, como Marta
- Aline Mayagoitia, de 30 años de edad, en un papel desconocido
- Kevin Michael Brennan en un papel por confirmar
- Thomas Canestraro, de 39 años de edad, en un papel desconocido
- Lynn Favin en un papel por confirmar
- Will Fitz, de 28 años de edad, en un papel desconocido