Diego Luna -de 45 años de edad- compartió en sus redes sociales el primer tráiler de El beso de la mujer araña, película que protagonizará al lado de Jennifer Lopez.

Además de mostrar el tráiler de El beso de la mujer araña, Diego Luna también nos dio la fecha de estreno de la película: El 10 de octubre de 2025.

¿Cómo es el tráiler de El beso de la mujer araña?

El tráiler de El beso de la mujer araña, protagonizada por Diego Luna y Jennifer López, muestra a grandes rasgos esta nueva adaptación del libro de Manuel Puig.

En el tráiler del El beso de la mujer araña, vemos a Diego Luna como Valentín Arregui Paz, y a Jennifer Lopez como Aurora.

Acompañados de Tonatiuh Elizarraraz como Luis Molina, siendo los tres protagonistas de la historia original.

En general, el avance nos muestra la historia, con estos dos personajes que se hacen amigos tras ser encerrados en la misma celda durante la dictadura argentina.

Para evadir su realidad se imaginan la película de El beso de la mujer araña, la cual es protagonizada por Aurora, una actriz que le gusta a Luis Molina.

La película será un musical y está dirigida por Bill Condon, quien ya ha hecho musicales como Chicago y Dreamgirls.

El beso de la mujer araña (Artists Equity)

Elenco de El beso de la mujer araña, película con Diego Luna y Jennifer Lopez

Aquí te dejamos el elenco completo de El beso de la mujer araña:

Jennifer Lopez, de 56 años de edad, como Aurora

Diego Luna, de 45 años de edad, como Valentín Arregui Paz

Tonatiuh Elizarraraz, de 30 años de edad, como Luis Molina

Federico Repetto como Castellanos

Bruno Bichir, de 57 años de edad, en un papel desconocido

Tony Dovolani, de 52 años de edad, en un papel desconocido

Josefina Scaglione, de 37 años de edad, como Marta

Aline Mayagoitia, de 30 años de edad, en un papel desconocido

Kevin Michael Brennan en un papel por confirmar

Thomas Canestraro, de 39 años de edad, en un papel desconocido

Lynn Favin en un papel por confirmar

Will Fitz, de 28 años de edad, en un papel desconocido