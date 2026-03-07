Te contamos de qué murió Stephen Hibbert, el actor tenía 68 años.

De forma repentina, se anunció la muerte de Stephen Hibbert, quien era conocido por aparecer como The Gimp en Pulp Fiction, película de Quentin Tarantino.

¿De qué murió Stephen Hibbert? Esto sabemos

El actor Stephen Hibbert murió por un ataque cardíaco, de acuerdo con algunos reportes.

La muerte de Stepen Hibbert ocurrió el pasado lunes 2 de marzo cuando se encontraba en Denver, Colorado, en Estados Unidos.

Fue un miembro de la familia del actor de Pulp Fiction quien confirmó la noticia hasta el día de hoy 6 de marzo, al medio TMZ.

Los hijos de Stephen Hibbert, Ronnie, Rosalind y Greg mandaron un mensaje tras la muerte de su padre:

“Nuestro padre, Stephen Hibbert, falleció inesperadamente esta semana. Su vida estuvo llena de amor y dedicación a las artes y a su familia. Muchos lo extrañarán profundamente." Mensaje hijos de Stephen Hibbert

Stephen Hibbert (Universal)

Stephen Hibbert es recordado por su aparición en Pulp Fiction

El papel más recordado de Stephen Hibbert es The Gimp en Pulp Fiction.

The Gimp aparece, portando un traje de látex negro, en una de las secuencias más sombrías de la cinta de Tarantino.

Lo vemos cautivo cuando Butch y Marsellus Wallace terminan atrapados por Maynard, el cómplice de Zed.

Además de aparecer en Pulp Fiction, Stephen Hibbert escribió algunas producciones para la televisión.

Su carrera comenzó en 1980 con el programa “Late Night With David Letterman“.

Después, colaboraría en las series Mad TV, Boy Meets World y la película de comedia Es Pat.

Como actor, Stephen Hibbert también sería parte de dos películas de Mike Myers:

Austin Powers: El espía seductor (1999)

El gato consombrero (2003)

Incluso, Stephen Hibbert dio clases en el Teatro Chaos Bloom y un curso de teoría cinematográfica en la Escuela de Artes de Denver.