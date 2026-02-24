El actor Robert Carradine, quien era conocido por interpretar al papá de Lizzie McGuire en la serie juvenil de Disney Channel que se emitió de 2001 al 2004, ha muerto a los 71 años de edad.

De acuerdo a los reportes, la muerte del actor Robert Carradine ocurrió el pasado 23 de febrero del 2023 a la edad de 71 años pero ¿de qué murió?

Robert Carradine muere a los 71 años de edad; el actor se quitó la vida

A través de reportes en medios locales, se dio a conocer la muerte del actor Robert Carradine, quien era recordado por su papel de Sam McGuire, papá de Lizzie McGuire, la serie protagonizada por Hillary Duff en la década de los 2000.

“En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”. Comunicado de la familia de Robert Carradine

Según se reveló, Robert Carradine se suicidó el pasado 23 de febrero; se sabe que durante dos décadas el actor sufrió trastorno de bipolaridad.

Se sabe que Robert Carradine logró popularidad gracias a su papel de Lewis Skolnick en Revenge of the Nerds en los años 80.

Por otro lado, su hermano Keith Carradine explicó en un medio estadounidense que su hermano Robert “luchó durante dos décadas contra el trastorno bipolar, que finalmente lo venció”.

“No hay nada de qué avergonzarse. Fue una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermano pequeño”. Keith Carradine, hermano de Robert Carradine

Sin embargo, saltó a la fama durante los años 2000 al interpretar a Sam McGuire, el padre Lizzie McGuire en la serie homónima de Disney Channel.

Su trabajo en la serie lo convirtió en una figura querida dentro de la televisión juvenil, y quien ahora es recordado con cariño al ser parte de las infancias y juventudes de muchos de los adultos de hoy en día.