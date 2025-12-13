El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte de Peter Greene, actor recordado por su papel en ‘Pulp Fiction’ y ‘La Máscara’.

Tras confirmarse la muerte de Peter Greene, muchos se han cuestionado sobre quién era el actor que se consolidó como un villano en la industria del espectáculo.

¿Quién fue Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’ y ‘La Máscara’?

Peter Greene nació el 8 de octubre de 1965 en Nueva Jersey, Estados Unidos.

De acuerdo con The New York Times, Peter Greene tuvo una adolescencia complicada luego de que se escapó de su casa a los 15 años y estuvo viviendo un tiempo en las calles.

Peter Greene tuvo una larga lucha contra las adicciones, incluso medios señalan que en marzo de 1996 el actor intentó quitarse la vida y posteriormente ingresó a tratamiento de rehabilitación.

El actor estadounidense se consolidó como uno de los villanos más recordados por su papel en la cinta de Quentin Tarantino: Zed en Pulp Fiction.

Sin embargo, Peter Greene también es recordado por su trabajo como Dorian Tyrell en La Máscara.

A lo largo de su trayectoria, Peter Greene trabajó en más de 40 cintas y series, tuvo la oportunidad de trabajar con grandes directores como Oliver o Guy Ritchie.

¿Cuántos años tenía Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’ y ‘La Máscara’?

Peter Greene murió a la edad de 60 años.

¿Quién fue la esposa de Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’ y ‘La Máscara’?

No hay información clara en sus biografías recientes sobre si Peter Greene se casó.

¿Qué signo zodiacal fue Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’ y ‘La Máscara’?

Peter Greene fue del signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tuvo Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’ y ‘La Máscara’?

Peter Greene llevó una vida privada lejos de los reflectores, por lo que se desconoce si tenía hijos.

Peter Greene, actor de 'Pulp Fiction' y 'La Máscara' (Tomada de video )

¿Qué estudió Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’ y ‘La Máscara’?

No se tiene información sobre los estudios de Peter Greene y es que a los 15 años se fue de su casa y estuvo viviendo un tiempo en la calle.

¿En qué trabajó Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’ y ‘La Máscara’?

Peter Greene debutó como actor de teatro cuando tenía 25 años y se consolidó como villano de la pantalla durante los 90.

Aunque empezó en el teatro, Peter Greene alcanzó popularidad cuando dio un salto a las producciones cinematográficas.

Su debut en pantalla se produjo en 1990, en la serie policial Hardball y su primera película fue Laws of Gravity (1992).

A lo largo de su trayectoria, Peter Greene participó en diversas producciones como:

Sospechosos habituales

Bajo asedio 2

Tiempos violentos

Clean, Shaven

Alerta máxima 2

Los Jueces de la noche

Deseo Mortal

El Cazarrecompensas

La ley y el orden

Día de entrenamiento

Dead Dogs Lie

Chicago P.D.

The Chlid

Hawaii 5.0

Life on Mars

Forget me Not

For Life

Clean shaven

Peter Greene ganó el premio al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Taormina de 1994 por su papel estelar en Clean Shaven, de Lodge Kerrigan.

En las últimas décadas, se mantuvo trabajando en proyectos independientes y en pequeños papeles en la televisión, tenía proyectos en desarrollo al momento de su muerte.

Esto es lo que se sabe sobre la muerte de Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’ y ‘La Máscara’

De acuerdo con los primeros reportes, Peter Greene fue encontrado sin vida en su departamento en Nueva York, Estados Unidos.

Gregg Edwards, quien fue el mánager de Peter Greene durante 10 años, confirmó la noticia para The New York Post.

Explicó que durante la tarde del viernes 12 de diciembre, Peter Greene fue encontrado sin vida en su departamento en Lower East Side.

Fuentes de la policía compartieron al New York Post que al llegar a la casa encontraron a Peter Greene inconsciente, pero tras una revisión fue declarado muerto.

Hasta el momento las autoridades no encontraron algún indicio de que se haya cometido algún delito, pero será el equipo forense el encargado de determinar las causas de muerte del actor.

Gregg Edwards no dio más detalles sobre la causa de la muerte, pero no dudo en mostrar su admiración por Peter Greene señalando que además de ser un gran actor, tenía un corazón enorme.