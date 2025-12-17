La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) confirmó en redes sociales la muerte de la emblemática escritora, editora y periodista argentina, Mónica Maristain.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mónica Maristain, editora, periodista y amiga entrañable de la FIL Guadalajara, una figura clave de la difusión cultural en México y América Latina”. FIL Guadalajara

La última aparición de la escritora Mónica Maristain ocurrió en la FIL de Guadalajara, donde presentó el libro “Leeré hasta mi muerte” el día 5 de diciembre de 2025.

¿Quién fue Mónica Maristain?

Mónica Maristain fue una escritora originaria de Argentina, pero residió en México desde el año 2000 hasta su muerte en el año 2025.

Se especializó en periodismo cultural y literario, siendo reconocida por su estilo directo y profundo en la entrevista y la crónica.

Mientras vivía en su país, Mónica Martistain se encargó de dirigir revistas como Cuerpo & Mente en Deportes y La Contumancia/Sólo música.

Ya en México, dirigió la revista Playboy, donde convirtió esa revista para adultos en un espacio donde se difundía el periodismo y la literatura.

Su carrera periodística la llevó a ocupar un espacio en importantes medios mexicanos, por lo que Mónica Martistain tenía voz en:

El Universal

Puntos y Comas en SinEmbargo

Agencia de noticias EFE

Como escritora, publicó los siguientes títulos:

La última entrevista a Roberto Bolaño y otras charlas con grandes autores

El hijo de Mister Playa

Los mexicanos ejemplares

El último árbol. Cuentos de Navidad

Drinking Thelonious

Antes