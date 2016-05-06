El actor y director de cine Rob Reiner, que alcanzó la fama por su personaje Michael Stivic en la comedia All in the Family, es uno más de los que piensan que Las Kardashian no tienen absolutamente ningún talento. ¿Vamos a contradecirlo?

En entrevista con The Hollywood Reporter, al también escritor se le preguntó: “¿qué es lo que más odias de Hollywood?”, a lo que Rob respondió: “Estamos viviendo en la Kardashianizacion de América, donde no se debe tener ninguna capacidad para convertirse en famoso y exitoso. No sólo en Hollywood, en la prensa y en la política también… Solía ser que, uno debía tener la capacidad de hacer algo para llamar la atención, ya sea cantar, bailar, actuar, algo”.

Y continúa, “Kim Kardashian y esta gente, estoy seguro de que son gente agradable, pero no tienen absolutamente ningún talento, sin nada, y sin embargo la gente los ama y sólo quiera observarlos y darles dinero. Pero las personas que quieren hacer películas sobre la experiencia humana, y las cosas reales de la vida, tienen que mendigar por dinero, y es difícil”.

Qué tal.