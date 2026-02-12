Cumbres Borrascosas o Wuthering Heights sin duda alguna es uno de los clásicos literarios que ha tenido múltiples adaptaciones ha tenido en cine y, este 2026 llega con una nueva versión de la mano de Margot Robbie y Jacob Elordi pero ¿vale la pena verla?

Te decimos en nuestra reseña de 5 puntos qué tanto vale la pena ver esta nueva adaptación de Cumbres Borrascosas, la cual fue dirigida por Emerald Fennell y basada en la novela homónima de 1847 de Emily Brontë.

Reseña de 5 puntos de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie y Jacob Elordi

Mucho ha dado de qué hablar la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie y Jacob Elordi desde que fue anunciada, pues generó mucha especulación y expectativa a su alrededor pero ¿qué tanto vale la pena ver una nueva versión?

Cumbres Borrascosas con Margot Robbie y Jacob Elordi logra reinventar el clásico con un toque moderno La película no disipa la esencia de Cumbres Borrascosas, pero le da una nueva mirada Cumbres Borrascosas con Margot Robbie y Jacob Elordi no es una película de amor pese al tono de sus tráilers Las actuaciones y la química entre Margot Robbie y Jacob Elordi, se roban la película La banda sonora de nueva adaptación de Cumbres Borrascosas con atmósfera oscura y gótica que Emily Brontë plasmó en su libro

Cumbres Borrascosas con Margot Robbie y Jacob Elordi logra reinventar el clásico con un toque moderno

Mucha especulación ha habido alrededor de la nueva película de Cumbres Borrascosas, especialmente porque muchos usuarios se “quejaban” que Warner quería venderla como una historia de amor.

Sin embargo, cuando entras a ver esta nueva adaptación te das cuenta que no es la típica historia de amor con la que uno sale esperanzado de encontrar a tu alma gemela, sino que te lanza una verdad cruda: hay amores que pueden ser intensos, tóxicos y destructivos.

Emily Brontë entendió cuando escribió el libro, que muchas veces el amor es un sentimiento que llega a consumir a las personas, cambiándolas completamente tanto para bien como para mal, teniendo estas dos polaridades con las que el humano cuenta.

Y en esta ocasión, la nueva versión de Cumbres Borrascosas desenvuelve un amor trágico, retorcido, violento y obsesivo; un amor que no es sano y que no se construye desde el respeto, la comunicación o el entendimiento en donde los protagonistas se vuelven el refugio del otro al vivir un trauma infantil marcado por la violencia y la marginación.

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas de Warner Bros. (Warner Bros. )

La película no disipa la esencia de Cumbres Borrascosas, pero le da una nueva mirada

Si bien Cumbres Borrascosas es un clásico que ha existido desde los años de 1800, para este 2026 se le dio una mirada moderna que resuena con situaciones que pueden vivirse en la actualidad, pues las personas pueden desatar sus mas bajas pasiones ante la adicción de la adrenalina y aún seguir viviendo una mentira por conveniencia y comodidad.

También existen temas que antes no eran tocados o más bien no se visibilizaban como lo hacen en la época moderna como el tema de la salud física y mental, pues en esta nueva versión de Cumbres Borrascosas se muestra muy bien cómo el personaje de Margot Robbie, Catherine Earnshaw, vive en una profunda depresión desde su matrimonio.

Esto a su vez, si bien no termina con el amor entre Cathy y Heathcliff, si despierta en él un profundo rencor y venganza hacia ella que se mezcla con sus sentimientos y lo vuelve un hombre violento e incluso misógina.

Pero eso sí, el tono y la narrativa de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie y Jacob Elordi, se alejan en cierta medida de la novela original de Emily Brontë, por lo que esto podría ser un punto negativo para los más conservadores.

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas de Warner Bros. (Warner Bros. )

Cumbres Borrascosas con Margot Robbie y Jacob Elordi no es una película de amor

Se sabe que el libro de Cumbres Borrascosas no es una historia de amor, y pese al marketing que hubo en los tráilers e imágenes promocionales, la adaptación con Margot Robbie y Jacob Elordi logra mantenerlo así.

Pues plasma la idea de un amor tan intenso que se vuelve obsesivo, con una historia que se convierte en venganza y tragedia.

Emerald Fennell entendió que Cumbres Borrascosas no es una historia de amor, al menos no una convencional pues está marcada por emociones fuertes y oscuras como la obsesión, el ego, la traición, la venganza e incluso la tragedia.

Desde los escenarios, la ambientación, la vestimenta e incluso la banda sonora, el espectador puede darse cuenta qué es lo que espera al ver esta nueva versión de Cumbres Borrascosas: una historia trágica, intensa que logra elevar las emociones a un nuevo nivel.

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas de Warner Bros. (Warner Bros. )

Las actuaciones y la química entre Margot Robbie y Jacob Elordi, se roban la película

Las expectativas sobre esta nueva adaptación de Cumbres Borrascosas, estaban especialmente puestas por las actuaciones de Margot Robbie y Jacob Elordi.

Y, como era de esperarse, las actuaciones hacen que la nueva versión de Cumbres Borrascosas se eleve pues logra verse la química que hubo entre Margot Robbie y Jacob Elordi.

De hecho, quien sobre sale aún más sin duda es Jacob Elordi, quien ha venido demostrando la calidad de actor que es desde hace ya varias entregas y, recientemente al ser protagonista de la película de Frankenstein de Guillermo del Toro, teniendo uno de sus años más exitosos en su carrera.

Su papel como Heatcliff logra atrapar a la audiencia desde el segundo uno, pues logra mantener esa oscuridad con la que Brontë describió a su personaje en su libro, y cómo se va convirtiendo en un ser atormentado, lleno de obsesión y venganza.

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas de Warner Bros. (Warner Bros. )

La banda sonora de nueva adaptación de Cumbres Borrascosas con atmósfera oscura y gótica que Emily Brontë plasmó en su libro

La atmósfera oscura, gótica e incluso sexual y obsesiva está presente desde el primer segundo gracias a la banda sonora, pues con unos violines y cuerdas que suenan tan violentos, puede descifrarse lo que está a punto de ocurrir en pantalla en Cumbres Borrascosas.

Incluso los tonos grises, oscuros o a veces tan brillantes como los rojos sangre, muestran la violencia y toxicidad que habrá en esta nueva adaptación, logrando que las palabras de Brontë literalmente salten de su libro y se conviertan en pinturas a los ojos de los espectadores.

Vale la pena ver Cumbres Borrascosas porque no es una adaptación completamente literal, sí sorprende el tono, la narrativa y las actuaciones de Robbie y Elordi siendo una reinterpretación en donde las emociones serán el principal motor de Cumbres Borrascosas.

Así que si puedes dejar de lado la concepción de “cómo debería contarse” Cumbres Borrascosas, encontrarás que la visión de Fennell en esta nueva adaptación encontrarás una versión provocadora, seductora y violenta con una la tensión sexual entre los personajes que ya es clásico en las historias de la directora, pero que no deja de lado el tema central de la obra de Brontë.