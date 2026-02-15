Como se venía anticipando desde hace varias semanas, Cumbres Borrascosas se llevó sin mucho problema el primer lugar de la taquilla del 14 de febrero, potenciada por el Día de San Valentín.

Mientras que GOAT de Sony quedó en segundo lugar, sin poder colocarse del todo como la opción a Cumbres Borrascosas, para finalmente tener a Caminos del Crimen en un lejano tercer lugar.

Cumbres Borrascosas lidera la taquilla del Día de San Valentín

Warner Bros. se apunta su primer éxito del año con los 1.4 mil millones de pesos que logró Cumbres Borrascosas en su fin de semana de estreno, en parte gracias a estrenarse en Día de San Valentín.

Si bien Cumbres Borrascosas costó 1.3 mil millones de pesos, al no tener mucha competencia en las próximas semanas y contar una buena recepción de audiencia y crítica, se espera que su taquilla aumente considerablemente.

Para entregar ganancias al estudio, el filme con Margot Robbie necesita alrededor de 4.1 mil millones de pesos, algo que podría lograr antes de la llegada de los estrenos fuertes de primavera.

De hecho, la única competencia que tendría sería Scream 7, la cual llega a finales de febrero de 2026, aunque al ser de diferentes géneros, se espera que no influyan mucho entre ellas.

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas de Warner Bros. (Warner Bros. )

GOAT no puede con Cumbres Borrascosas

La apuesta de Sony para el 14 de febrero fue GOAT, una nueva película animada que buscaba mantener la racha de Spider-Man: Across the Spider-Verse y K-Pop Demon Hunters, pero que con 807 millones de pesos se queda muy lejos.

Principalmente porque GOAT también costó 1.3 mil millones de pesos, necesitando los mismos 4.1 mil millones de pesos de Cumbres Borrascosas, algo que no logrará a pesar de las buenas críticas alrededor de la película.

Salir en el fin de semana de San Valentín no ayudó en nada, pues todo el mundo se fue por la opción romántica de Warner Bros., dejando abandonada la propuesta de Sony.

Que Hoppers de Disney Pixar llegue a inicios de marzo tampoco es un buen augurio para el filme de la cabra, pues todo indica que se convertirá en la opción infantil de las próximas semanas.

GOAT (Sony)

Caminos del Crimen también queda borrada por Cumbres Borrascosas

Dos fracasos para Sony en una semana, pues Caminos del Crimen tampoco pudo con Cumbres Borrascosas. La película de Chris Hemsworth solo hizo 498 millones de pesos en todo el fin de semana.

Lo peor del caso es que Caminos del Crimen tuvo un presupuesto de 1.5 mil millones de pesos, necesitando 4.6 mil millones de pesos para ser un éxito, algo que claramente no logrará en ningún sentido.

Al igual que GOAT, no pudo convertirse en la opción para la gente que no quería ser romántica en el fin de semana, siendo borrada por la historia de amor intensa de Cumbres Borrascosas.

Habrá que ver si logra recuperar algo de dinero en las próximas semanas, aunque la llegada de Scream 7 podría enterrar a la obra definitivamente.