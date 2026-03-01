Contra todo pronóstico dados los malos comentarios de la crítica, Scream 7 se alzó con el primer lugar de taquilla e incluso puso un récord para la franquicia.

Por su parte, GOAT mantiene su remontada y Cumbres Borrascosas sigue en picada, a pesar del buen inicio que tuvo en su estreno.

Scream 7 se lleva el primer lugar de taquilla sin problemas

Con 97.2 millones de dólares en taquilla mundial, Scream 7 se erigió como la gran ganadora del último fin de semana de febrero de 2026 sin ningún problema.

No solo eso, Scream 7 marcó un récord de la franquicia, pues es la primera película de la misma que consigue más de 30 mdd fuera de Estados Unidos, con un total de 33 millones de dólares en el resto del mundo.

Paramount debe de estar muy feliz, pues la película solo costó 45 mdd, con lo que en este primer fin de semana ya recuperaron toda la inversión.

Si bien necesita alrededor de 140 millones de dólares para dar buenas ganancias, es casi un hecho que lo conseguirá, esto a pesar del estreno de La Novia el 5 de marzo, que podría quitarle parte de su audiencia.

Scream 7 (Paramount Pictures )

GOAT sigue remontando a pesar del estreno de Scream 7

En algo pocas veces visto, GOAT de Sony se mantiene fuerte en taquilla a pesar del estreno de Scream 7, manteniendo esa remontada luego de su pésimo estreno a mediados de febrero.

La película animada de Sony ya cuenta con 130 mdd en la taquilla mundial, estando cada vez más cerca de recuperar su inversión debido a su presupuesto de 80 mdd.

Si bien es poco probable que logre los 240 millones de dólares que necesita para ser un éxito, por lo menos no será un fracaso terrible como parecía en un inicio.

Lo cual indica que la división animada de Sony se mantiene bastante saludable, entregando buenos productos de manera continua.

GOAT (Sony)

La taquilla de Scream 7 sigue enterrando a Cumbres Borrascosas

Quien cada vez se va más abajo es Cumbres Borrascosas. La taquilla de Scream 7 vino a comprobar eso, pues la obra de Warner Bros. se fue al tercer lugar esta semana.

Si bien ya cuenta con 192 mdd en taquilla, es poco probable que Cumbres Borrascosas logre los 240 millones de dólares que necesita para ser un éxito; de hecho, lo que la está sosteniendo es un excelente primer fin de semana.

A diferencia de Scream 7, la llegada de La Novia el 5 de marzo presupondrá un golpe fuerte, ya que ambas películas van por la misma audiencia.

Tal parece que las malas críticas de los fans del libro original han hecho eco en la audiencia general, que ha dejado de apoyar la película.