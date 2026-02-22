En algo que nadie pudo prever, GOAT de Sony tuvo una remontada histórica en su segundo fin de semana y enterró a Cumbres Borrascosas en taquilla, a pesar de que esta ha sido un fenómeno.

Mientras que Ayuda de 20th Century Studios comienza a retirarse de cartelera con una taquilla aceptable, aunque menor a GOAT y Cumbres Borrascosas.

GOAT remonta en taquilla de forma inesperada

Aunque tuvo un inicio lento, GOAT de Sony recuperó una buena cantidad de su audiencia en su segundo fin de semana para llevarse el primer lugar de taquilla con 291 millones de pesos, para un total de 1.7 mil millones de pesos a nivel mundial.

Al parecer, la taquilla de GOAT se vio beneficiada de una poderosa recomendación por parte de la audiencia, además de que no hay opciones familiares en cartelera en este momento.

Si bien aún está lejos de los 4.1 mil millones de pesos que debe de hacer para entregar ganancias, si se mantiene así otra semana podría alcanzar el punto de equilibrio, donde no pierde ni gana dinero.

Además, el tener a Hoppers de Disney Pixar como estreno fuerte de inicios de marzo de 2026, podría ayudarle un poco a maniobrar en lo que llega la competencia durante unos días.

GOAT (Sony)

Cumbres Borrascosas parece desinflarse en taquilla ante GOAT

Parece que Cumbres Borrascosas solo resistió el Día de San Valentín, pues a diferencia de GOAT, la película comenzó a desinflarse perdiendo más de la mitad de la audiencia para una taquilla de 240 millones de pesos el fin de semana.

Si bien ya tiene 2.5 mil millones de pesos en total a nivel mundial, también necesita 4.1 mil millones de pesos para entregar ganancias a Warner Bros., algo que parece difícil viendo la tendencia.

Más si se toma en cuenta el estreno de Scream 7 para el último fin de semana de febrero; aunque no es para la misma audiencia, es posible que acapare el interés del público en general.

A diferencia de GOAT, parece que las críticas negativas de gran parte de la audiencia a la poca fidelidad y traición a la esencia del libro, le han costado a Cumbres Borrascosas.

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas de Warner Bros. (Warner Bros. )

Ayuda se va de cartelera con una taquilla decente ante la pelea de GOAT y Cumbres Borrascosas

La película que está saliendo de cartelera esta semana es Ayuda de Disney y 20th Century Studios, la cual lleva hasta el momento 1.4 mil millones de pesos, bastante buenos tomando en cuenta el presupuesto de 686 millones de pesos.

Necesita unos 2 mil millones de pesos para entregar ganancias , pero de momento ya está en el punto donde no le genera pérdidas al estudio, algo bueno para una película de cartelera media.

Si le va bien en sus últimas semanas en cartelera podría alcanzar esa cifra, aunque la llegada de Scream 7 es un gran reto para el filme de Sam Raimi.

Aún así, tiene buenas posibilidades para seguir sumando en la taquilla mundial principalmente.