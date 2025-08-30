El Dr. Simi y su salto a la pantalla grande está cada vez más cerca. Así lo dejó ver el empresario Víctor González Herrera con un video en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, el CEO de Farmacias Similares publicó el primer tráiler de Dr. Simi la película animada.

Los fans de Dr. Simi reaccionaron emocionados y preguntándose cuándo se estrena la película. Aquí te contamos todo lo que se sabe del proyecto.

Dr. Simi la película animada (Especial)

Trailer del Dr. Simi la película animada, muestra al querido personaje, “unos añitos más jóven” y muy bailarín

El adelanto de Dr. Simi la película animada fue publicado en Instagram el viernes 29 de agosto y muestra al Dr. Simi “unos añitos más jóven”.

Así, se le puede ver con cabello castaño, abundante bigote y su clásica bata blanca.

En el clip de video, Dr. Simi se prepara para iniciar una nueva jornada médica, buscando en su closet su famosa bata blanca.

Mientras esto sucede, se escucha de fondo la canción “Stayin’ Alive”, de los Bee Gees que animal al Dr. Simi comienza a practicar sus mejores pasos de baile frente al espejo.

¿Cuándo sale Dr. Simi la película animada?

Víctor González acompañó el video con un comentario que ha causado intriga respecto a la fecha de estreno de la película:

“¿Lo reconocen unos añitos más joven? 🫢 La película… ¡coming soon!”, escribió.

Aunque la publicación no precisa alguna fecha de estreno de la película, el video ya generó furor entre los fans, quienes no tardaron en llenar las redes con comentarios y memes celebrando el próximo lanzamiento.

“Qué bello, ya queremos conocer la historia del Doc. Simi”; “amo ser parte de la población que conocerá la historia del dr. Simi”; “esta gran película marcará la infancia de Muchos Similover’s , también al cariño de esos actores de voz que dejaron marca en Simi”; comentaron algunos internautas.

Hace unas semanas se dio a conocer que Carla Estrada, la famosa productora de telenovelas, estará a cargo de Dr. Simi la película animada.

La cinta será una película biográfica del querido personaje y también el primer trabajo como directora de cine animado de Carla Estrada.