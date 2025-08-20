Victor González Torres, conocido como Dr. Simi, ha convocado a una Marcha Nacional en favor de las personas con discapacidad y está programada para el próximo sábado 23 de agosto.

Uno de los principales objetivos de la Marcha Nacional del Dr. Simi es el anunció de la creación de la Asociación Nacional de Ayuda para la Discapacidad (Ayupadi), con el apoyo de Victor González Torres.

La Ciudad de México (CDMX) se unirá a la próxima Marcha Nacional del Dr. Simi y a continuación te decimos el horario, la ruta y todos los detalles de la convocatoria de esta movilización.

Víctor González Torres (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Convocan a Marcha Nacional del Dr. Simi para el 23 de agosto en CDMX

Jorge Ortiz de Pinedo, famoso actor y comediante, publicó un video para invitar a la población a participar en la Marcha Nacional del en CDMX a realizarse el sábado 23 de agosto.

El actor dijo que la convocatoria es para todas las personas, con alguna discapacidad o no, pues la intención es apoyar y visibilizar la carencia de ayuda que existe en México para la gente con discapacidad.

Asimismo, Jorge Ortiz de Pinedo resaltó que él asistirá, al igual que Victor González Torres, conocido como Dr. Simi, quien también padece una discapacidad relacionada con el desarrollo.

Marcha Nacional del Dr. Simi es el 23 de agosto en CDMX; horario y ruta

La Marcha Nacional del Dr. Simi para ayudar a las personas con discapacidad se realizará el sábado 23 de agosto en CDMX y este será el horario, el punto de reunión y la ruta de la movilización:

Horario: 6:00 de la mañana

Lugar de reunión: Ex glorieta de Peralvillo

Ruta: De la ex glorieta de Peralvillo a la Basílica de Guadalupe

De acuerdo con la información, a las 8:00 de la mañana habrá una misa en la Basílica de Guadalupe y después de la celebración religiosa se realizará un festejo por la creación de la Ayupadi.