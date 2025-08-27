Si quieres demostrar tu amor por el personaje, qué mejor que la joyería del Dr. Simi en Similandia, la cual cuenta con bastantes accesorios.

Lo mejor de todo es que la joyería del Dr. Simi en Similandia tiene precios muy accesibles para todo el mundo.

Precio de la joyería del Dr. Simi en Similandia

En total, hay 7 piezas de joyería del Dr. Simi en Similandia con los siguientes precios:

Pulsera de silicona con dije del Dr. Simi en color negro: 199 pesos

Pulsera de silicona con dije del Dr. Simi en color rojo: 199 pesos

Pulsera de silicona con dije del Dr. Simi en color rosa: 199 pesos

Pulsera de silicona con dije del Dr. Simi en color azul: 199 pesos

Pulsera tejida con dije del Dr. Simi de madera: 109 pesos

Collar dije arete del Dr. Simi: 129 pesos

Aretes del Dr. Simi: 99 pesos

Joyería del Dr. Simi en Similandia (Especial)

¿Dónde conseguir la joyería del Dr. Simi en Similandia?

Puedes conseguir toda la joyería del Dr. Simi en Similandia, en las distintas tiendas dedicadas a los coleccionables de la farmacia.

Las sucursales donde venden la joyería del Dr. Simi en Similandia, son las siguientes:

Centro CDMX

Rosario CDMX

Corner Polanco CDMX

Gran Sur CDMX

Cosmopol Estado de México

Corner Guadalajara

Estos artículos del Dr. Simi no se venden en ninguna de las farmacias, solo en las tiendas anteriormente mencionadas y en dichas ubicaciones.

Tampoco está disponible, de momento, en la nueva tienda que se abrió en Aztlán Parque Urbano.

Otra cosa a tomar en cuenta es que la joyería que consigas dependerá mucho de las existencias en cada una de las tiendas señaladas.

Es posible que alguna de estas no tenga algunos de los artículos aquí citados, pues dependen mucho de las existencias y el periodo para resurtir.

Otra cosa a mencionar es que la joyería del Dr. Simi no se puede conseguir en línea , pues Similandia no cuenta con pedidos ni envíos de este tipo.

Tienes que ir directamente a alguna de las sucursales para ver y comprar la joyería del Dr. Simi que más te guste.

