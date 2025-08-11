¿Quieres los peluches de Dr. Simi de Batman y Robin que se venden en Similandia en México? Te decimos el precio de los coleccionables.

La colaboración del Dr. Simi con DC Comics continúa, así que ahora tendremos las figuras de Batman y Robin.

Precio de los peluches de Dr. Simi de Batman y Robin se venden en Similandia en México

Ya sabemos el precio los peluches de Dr. Simi de Batman y Robin que puedes comprar Similandia en México: 399 pesos.

Durante todo agosto se venderán en Similandia en México.

Con un video, Dr. Simi anunció sus figuras coleccionables que llegan a Similandia para los coleccionistas que quieran su Bati Simi y Simi Maravilla.

Cabe señalar que los peluches de Dr. Simi de Batman y Robin forman parte de las colaboraciones que anunciaron Farmacias Similares con DC Comics.

Hasta el momento, se había lanzado un peluche de Superman, quien se une a Batman y su icónico compañero.

De igual manera, se sabe que con la colaboración del Dr. Simi con DC Comics llegarán peluches de Flash y Linterna Verde .

Además de que habrá mercancía del Dr. Simi basada en los superhéroes de DC Comics para todos los fanáticos de las franquicias.

Recuerda que en CDMX hay varias sucursales del Similandia, la más reciente es la de El Rosario, cuya dirección es: El Rosario, Azcapotzalco, 02100, Ciudad de México:

¿Cómo se ven los peluches de Dr. Simi de Batman y Robin?

Si quieres los peluches de Dr. Simi de Batman y Robin que se venden en Similandia, acá te decimos cómo se ven.

Los coleccionables tienen los trajes de los superhéroes de DC Comics.

En el caso de Batman, este viene vestido con el clásico traje de El Caballero de la Noche, detrás de la máscara destaca el Dr. Simi con su bigote.

Peluches de Dr. Simi de Batman y Robin (Especial)

Ahora bien, Robin tiene el atuendo del Joven Maravilla con una capa amarilla y un gorro en color negro que lo hace lucir espectacular.