Llegaron la Simi Pop Mystery Boxes en Farmacias Similares, conoce el precio en México de los coleccionables.

Farmacias Similares decidió lanzar sus propias cajas sorpresas del Dr.Simi para todos los fans del querido personaje.

Precio en México de la Simi Pop Mystery Boxes en Farmacias Similares

A través de redes el director general de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, presentó con un video las Simi Pop Mystery Boxes.

El precio en México de las cajas misteriosa, que incluyen un peluche llavero del Dr. Simi, es de tan solo 349 pesos.

En total son 4 figuras coleccionables y una sorpresa, las que aparecen en las Simi Pop Mystery Boxes de Farmacias Similares.

Cada peluche tiene al Dr. Simi caracterizado de algún oficio o profesión.

En el video mostrado por Víctor González Herrera, por ejemplo, aparece un Simi bombero.

Con ello, Dr. Simi se suma a la fiebre por las Mystery Boxes que tanto fascinan a los coleccionistas.

Simi Pop Mystery Boxes en Farmacias Similares (@victor.gonzalez.herrera / Instagram)

¿Dónde comprar la Simi Pop Mystery Boxes de Farmacias Similares?

Si eres de los que quiere comprar las Simi Pop Mystery Boxes, acá te decimos dónde puedes conseguirlas.

Los peluches llaveros del Dr. Simi estarán disponibles en Farmacias Similares y Similandia.

Recuerda que en CDMX hay Similandia en:

Centro: C.5 de mayo 59, Col. Centro (area 1) C.P 06000 Cuauhtemoc, CDMX.

Rosario: Avenida el rosario 1025, colonia el Rosario C.P 02100, Azcapotzalco, CDMX.

Polanco: Calle arquimides 182, colonia Polanco C.P 115550, Miguel Hidalgo, CDMX

Gran Sur: Anillo periférico boulevard Adolfo Ruiz Cortines 5550, Col. Pedregral de carrasco C.P 04700, Coyoacán, CDMX