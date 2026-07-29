Con el estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día, se ha vuelto a abrir el debate sobre la mejor película del arácnido, según las calificaciones de Rotten Tomatoes.

Así que para sumar a la discusión, aquí les traemos cuál es la mejor película de Spider-Man según Rotten Tomatoes, solo tomando en cuenta las live-action.

Tobey Maguire (Sony)

¿Cuál es la mejor película de Spider-Man?

De acuerdo con Rotten Tomatoes tenemos un empate técnico entre dos películas de diferentes sagas de Spider-Man, que son consideradas como las mejores hasta el momento.

Estas son Spider-Man 2 con Tobey Maguire, y Spider-Man: No Way Home con Tom Holland; ambas cuentan con un 93% de calificación en Rotten Tomatoes, siendo las mejor valoradas de la franquicia.

Aquí se puede prestar a la discusión, por un lado Spider-Man 2 es amada tanto por críticos como por la audiencia hasta el día de hoy, siendo considerada incluso una de las mejores de superhéroes.

Mientras que Spider-Man: No Way Home poco a poco ha encontrado más críticos, quienes señalan que gran parte de su atractivo fue la expectativa de tener a todos los Peter Parker y el fan service en general.

Aún así esta última película es la más taquillera de toda la saga live-action y sigue siendo recordada con cariño por gran parte del público.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

¿Cuál es el ranking de las películas de Spider-Man en Rotten Tomatoes?

Ahora bien, si te preguntas cómo quedan todas las películas live-action de Spider-Man de la era moderna en Rotten Tomatoes, aquí te traemos el ranking completo con calificaciones.

Spider-Man: No Way Home - 93%

Spider-Man 2 - 93%

Spider-Man: Homecoming - 92%

Spider-Man: Far From Home - 91%

Spider-Man: Brand New Day - 91%

Spider-Man - 90%

The Amazing Spider-Man - 70%

Spider-Man 3 - 62%

The Amazing Spider-Man 2 - 50%

Como puedes ver la saga de Andrew Garfield es la menos querida, con una película decente y otra que fue reprobada en Rotten Tomantoes.

Mientras que el Spider-Man de Tom Holland en teoría es el más querido, pues todas sus películas están por encima del 90% de promedio.