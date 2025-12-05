Este 5 de diciembre se revelaron las nominaciones de los Critics Choice Awards 2026, inaugurando oficialmente la temporada de premios a lo mejor del cine; es por eso que te damos la lista completa de los nominados por categoría.
Nominados a los Critics Choice Awards 2026 por categoría de cine
Todo se está preparando para la temporada de premios del próximo año, pues ya se revelaron la lista de los nominados para los Critics Choice Awards 2026.
Critics Choice Awards 2026: Mejor película
Critics Choice Awards 2026: Mejor película
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Jay Kelly
- Marty: Juego supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
- Wicked: Por siempre
Critics Choice Awards 2026: Mejor dirección
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Ryan Coogler – Pecadores
- Guillermo del Toro- Frankenstein
- Josh Safdie – Marty: Juego supremo
- Joachim Trier – Valor sentimental
- Chloé Zhao – Hamnet
Critics Choice Awards 2026: Mejor actriz
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Chase Infiniti – Una batalla tras otra
- Renate Reinsve – Valor sentimental
- Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
- Emma Stone – Bugonia
Critics Choice Awards 2026: Mejor actor
- Timothée Chalamet – Marty: Juego supremo
- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
- Joel Edgerton – Sueños de trenes
- Ethan Hwake – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Pecadores
- Wagner Moura – El agente secreto
Critics Choice Awards 2026: Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning – Valor sentimental
- Ariana Grande – Wicked: Por siempre
- Inga Ibsdotter Lilleas – Valor sentimental
- Amy Madigan – La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku – Pecadores
- Teyana Taylor – La hora de la desaparición
Critics Choice Awards 2026: Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro – Una batalla tras otra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Sean Penn – Una batalla tras otra
- Adam Sandler – Jay Kelly
- Stellan Skarsgard – Valor sentimiental
Critics Choice Awards 2026: Mejor guion original
- Jay Kelly
- Marty: Juego supremo
- Pecadores
- La hora de la desaparición
- Lo siento, cariño
- Valor sentimental
Critics Choice Awards 2026: Mejor guion adaptado
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
- La única opción
- Frankenstein
- Bugonia
- Hamnet
Critics Choice Awards 2026: Mejor ensamble actoral
- Hamnet
- Jay Kelly
- Marty: Juego supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Wicked: Por siempre
Critics Choice Awards 2026: Mejor actor / actriz joven
- Everett Blunck – The Plague
- Miles Catton – Pecadores
- Cary Christopher – La hora de la desaparición
- Shannon Mahina Gorman – Familia en renta
- Jacobi Jupe – Hamnet
- Nina Ye – Left Handed Girl
Critics Choice Awards 2026: Mejor edición
- Una casa de dinámita
- F1
- Marty: Juego supremo
- Una batalla tras otra
- La vecina perfecta
- Pecadores
Critics Choice Awards 2026: Mejor fotografía
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de trenes
Critics Choice Awards 2026: Mejor diseño de producción
- Los 4 Fantásticos: Primeros pasos
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty: Juego supremo
- Pecadores
- Wicked: Por siempre
Critics Choice Awards 2026: Mejores efectos visuales
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1
- Frankenstein
- Misión: imposible – La sentencia final
- Pecadores
- Superman
Critics Choice Awards 2026: Mejor diseño de vestuario
- Frankenstein
- Hedda
- Hamnet
- El beso de la mujer araña
- Pecadores
- Wicked: Por siempre
Critics Choice Awards 2026: Mejor sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat: Trance en el desierto
- Tiempo de guerra
Critics Choice Awards 2026: Mejor maquillaje y peinado
- Exterminio: La evolución
- Frankenstein
- Pecadores
- La máquina
- La hora de la desaparición
- Wicked: Por siempre
Critics Choice Awards 2026: Mejor canción original
- Drive – F1
- Golden – Las guerreras K-Pop
- I Lied To You – Pecadores
- Clothed by the Sin – El testimonio de Ann Lee
- Train Dreams – Sueños de trenes
- The Girl In The Bubble – Wicked: Por siempre
Critics Choice Awards 2026: Mejor música original
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty: Juego supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Critics Choice Awards 2026: Mejor comedia
- Eternidad
- La baladda de la isla
- Friendship
- ¿Y dónde está el policía?
- El esquema fenicio
- Amores compartidos
Critics Choice Awards 2026: Mejor película animada
- Arco
- Elio
- En tus sueños
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Critics Choice Awards 2026: Mejor diseño de stunts
- Bailarina
- F1
- Misión: imposible – La sentencia final
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Tiempo de guerra
Critics Choice Awards 2026: Mejor película internacional
- Fue sólo un accidente
- Left-Handed Girl
- La única opción
- El agente secreto
- Sirat: Trance en el desierto
- Belén
Nominados a los Critics Choice Awards 2026 por categoría de televisión
Los Critics Choice Awards 2026 han revelado sus listas de nominaciones por categoría, premiando a lo mejor del entretenimiento.
Por lo que ahora te dejamos la lista de nominados por categoría en cuanto a lo mejor de la televisión:
Critics Choice Awards 2026: Mejor serie de drama
- Alien: Earth
- Andor
- La diplomática
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Task
Critics Choice Awards 2026: Mejor actor en serie de drama
- Sterling K. Brown – Paradise
- Diego Luna – Andor
- Mark Ruffalo – Task
- Adam Scott – Severance
- Billy Bob Thornton – Landman
- Noah Wyle – The Pitt
Critics Choice Awards 2026: Mejor actriz en serie de drama
- Kathy Bates – Matlock
- Carrie Coon – La edad dorada
- Britt lower – Severance
- Bella Ramsey – The Last of Us
- Keri Ruseell – La diplomática
- Rhea Seehorn – Pluribus
Critics Choice Awards 2026: Mejor actor de reparto en serie de drama
- Patrick Bott – The Pitt
- Billy Crudup – The Morning Show
- Ato Essandoh – La diplomática
- Wood Harris – Forever
- Tom Pelphrey – Task
- Tramell Tillman – Severance
Critics Choice Awards 2026: Mejor actriz de reparto en serie de drama
- Nicole Beharie – The Morning Show
- Denée Benton – La edad dorada
- Allison Janney – La diplomática
- Katherine LaNosa – The Pitt
- Greta Lee – The Morning Show
- Skye P. Marshall – Matlock
Critics Choice Awards 2026: Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- Elsbeth
- Ghosts
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders In The Building
- The Righteous Gemstones
- The Studio
Critics Choice Awards 2026: Mejor actriz en serie de comedia
- Kristen Bell – Nobody Wants This
- Natasha Lyonne – Poker Face
- Rose McIver – Ghosts
- Edi Patterson – The Righteous Gemstones
- Carrie Preston – Elsbeth
- Jean Smart – Hacks
Critics Choice Awards 2026: Mejor actor en serie de comedia
- Adam Brody – Nobody Wants This
- Ted Danson – A Man on the Inside
- David Alan Grier – St. Denis Medical
- Danny McBride – The Righteous Gemstones
- Seth Rogen – The Studio
- Alexander Skarsgård – Murderbot
Critics Choice Awards 2026: Mejor actor de reparto en serie de comedia
- Ike Barinholtz – The Studio
- Paul W. Downs – Hacks
- Asher Grodman – Ghosts
- Oscar Nuñez – The Paper
- Chris Perfetti – Abbott Elementary
- Timothy Simons – Nobody Wants This
Critics Choice Awards 2026: Mejor actriz de reparto en serie de comedia
- Danielle Brooks – Peacemaker
- Hannah Einbinder – Hacks
- Janelle Jones – Abbott Elementary
- Justine Lupe – Nobody Wants This
- Ego Nwadim – Saturday Night Live
- Rebecca Wisocky – Ghosts
Critics Choice Awards 2026: Mejor serie limitada
- Adolescencia
- All Her Fault
- Chief of War
- Death by Lightning
- Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Dope Thief
- Dying for Sex
- The Girlfriend
Critics Choice Awards 2026: Mejor película para la televisión
- Bridget Jones: Loca por él
- Deep Cover
- El abismo secreto
- Mountainhead
- Nonnas
- Summer of ‘69
Critics Choice Awards 2026: Mejor actor en serie limitada o película para televisión
- Michael Chernus – Devil in Disguise
- Stephen Graham – Adolescencia
- Brian Tyree Henry – Dope Thief
- Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de Ed Gein
- Matthew Rhys – The Beast In Me
- Michael Shannon – Death by Lightning
Critics Choice Awards 2026: Mejor actriz en serie limitada o película para televisión
- Jessica Biel – The Better Sister
- Meghann Fahy – Sirens
- Sarah Snook – All Her Fault
- Michelle Williams – Dying for Sex
- Robin Wright – The Girlfriend
- Renée Zellweger – Bridget Jones: Loca por él
Critics Choice Awards 2026: Mejor serie en lengua extranjera
- Acapulco
- Last Samurai Standing
- Mussollini: Son of the Country
- Red Alert
- El juego del calamar
- When No One Sees Us
Critics Choice Awards 2026: Mejor serie animada
- Bob Burger’s
- Harley Quinn
- Long Story Short
- Marvel Zombies
- South Park
- Your Friendly Neighborhood Spider-Man
Critics Choice Awards 2026: Mejor talk show
- The Daily Show
- Hot Ones
- Jimmy Kimmel Live!
- Late Night with Seth Meyers
- The Late Show with Stephen Colbert
- Watch What Happens Live with Andy Cohen
Critics Choice Awards 2026: Mejor especial de comedia
- Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
- Caleb Hearon: Model Comedian
- Leanne Morgan: Unspeakable Things
- Marc Maron: Panicked
- Sarah Silverman: PostMortem
- SNL 50 Anniversary