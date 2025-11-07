Este 7 de noviembre se revelaron a los nominados para los Grammy 2026, por lo que te dejamos el listado completo por categoría.

Lista de todos los nominados a los Grammy 2026 por categoría

Estos fueron los artistas que recibieron una nominación al Grammy 2026 para la edición 68, la cual se llevará a cabo el próximo 1 de febrero del 2026.

Cabe recordar que la ventana de elegibilidad para los Grammy 2026 de esta edición fue desde el pasado 31 de agosto del 2024 al 30 de agosto del 2025, por la que proyectos como The Life of a Showgirl de Taylor Swift o el último disco de Lily Allen no entraron a las nominaciones.

Here are the #GRAMMYs nominees for Record of the Year 🏆



Complete list: https://t.co/cHx8Xo1g3c pic.twitter.com/jB7us9LKD7 — billboard (@billboard) November 7, 2025

Grammy 2026: Grabación del año

DtMF – Bad Bunny

Manchild – Sabrina Carpenter

Anxiety – Doechii

Wildflower – Billie Eilish

Abracadabra – Lady Gaga

Luther – Kendrick Lamar ft. SZA

The Subway – Chappell Roan

Grammy 2026: Álbum del año

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

Mayhem – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

Mutt – Leon Thomas

Chromakopia – Tyler, the Creator

Grammy 2026: Canción del año

Abracadabra – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)

Anxiety – Jaylah HicEilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rosé, Bruno Mars)

DtMF – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)

Golden de KPop Demon Hunters – EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)

Luther – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con SZA)

Manchild – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)

Wildflower – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Grammy 2026: Mejor Nuevo Artista

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Grammy 2026: Productor del Año, No Clásico

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Grammy 2026: Compositor del año

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Grammy 2026: Mejor interpretación Pop solista

Daisies - Justin Bieber

Manchild - Sabrina Carpenter

Disease - Lady Gaga

The Subway - Chappell Roan

Messy - Lola Young

Grammy 2026: Mejor interpretación Pop Dúo / Grupo

Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande

Golden de KPop Demon Hunters – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

Gabriela – Katseye

APT. – Rosé, Bruno Mars

30 for 30 – SZA con Kendrick Lamar

Grammy 2026: Mejor Álbum Vocal

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

Mayhem – Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Grammy 2026: Mejor Grabación Dance / Electrónica

No Cap - Disclosure & Anderson .Paak

Victory Lap - Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax

Space Invader - Kaytranada

Voltage - Skrillex

End of Summer - Tame Impala

Grammy 2026: Mejor Grabación Dance Pop

Bluest Flame – Selena Gomez & Benny Blanco

Abracadabra — Lady Gaga

Midnight Sun – Zara Larsson

Just Keep Watching de F1 The Movie

Illegal – PinkPantheress

Grammy 2026: Mejor Álbum Dance / Electrónico

Eusexua — FKA Twigs

Ten Days — Fred Again..

Fancy That — PinkPantheress

Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol

F** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3* — Skrillex

Grammy 2026: Mejor Interpretación de Rock

“U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers

“The Emptiness Machine” — Linkin Park

“Never Enough” — Turnstile

“Mirtazapine” — Hayley Williams

“Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning” — Yungblud con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Grammy 2026: Mejor Interpretación Metal

Night Terror - Dream Theater

Lachryma - Ghost

Emergence - Sleep Token

Soft Spine - Spiritbox

Birds - Turnstile

Grammy 2026: Mejor Canción de Rock

As Alive as You Need Me to Be – Trent Reznor & Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)

Caramel – Vessel1 & Vessel2, compositores (Sleep Token)

Glum – Daniel James & Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)

Never Enough – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates, compositores (Turnstile)

Zombie – Dominic Harrison & Matt Schwartz, compositores (Yungblud)

Grammy 2026: Mejor Álbum de Rock

Private Music - Deftones

I Quit - Haim

From Zero - Linkin Park

Never Enough - Turnstile

Idols - Yungblud

Grammy 2026: Mejor Interpretación de Música Alternativa

Everything Is Peaceful Love - Bon Iver

Alone - The Cure

Seein’ Stars - Turnstile

Mangetout - Wet Leg

Parachute - Hayley Williams

Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Alternativa

Sable, Fable – Bon Iver

Songs of a Lost World – The Cure

Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator

Moisturizer – Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Grammy 2026: Mejor Interpretación R&B

Yukon – Justin Bieber

It Depends – Chris Brown con Bryson Tiller

Folded – Kehlani

Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk) – Leon Thomas

Heart of a Woman – Summer Walker

Grammy 2026: Mejor Interpretación R&B Tradicional

Here We Are – Durand Bernarr

Uptown”– Lalah Hathaway

Love You Too – Ledisi

Crybaby – SZA

Vibes Don’t Lie – Leon Thomas

Grammy 2026: Mejor Álbum de R&B

Beloved – Giveon

Why Not More? –Coco Jones

The Crown –Ledisi

Escape Room –Teyana Taylor

Mur – Leon Thomas

Grammy 2026: Mejor Interpretación de Rap

Outside – Cardi B

Chains & Whips – Clipse, Pusha T & Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams

Anxiety – Doechii

TV Off – Kendrick Lamar con Lefty Gunplay

Darling, I – Tyler, the Creator con Teezo Touchdown

Grammy 2026: Mejor Interpretación de Rap Melódico

Proud of Me – Fridayy con Meek Mill

Wholeheartedly – JID con Ty Dolla $ign & 6Lack

Luther – Kendrick Lamar con SZA

WeMaj – Terrace Martin & Kenyon Dixon con Rapsody

Somebody Loves Me – Partynextdoor & Drake

Grammy 2026: Mejor Canción de Rap

Anxiety – Doechii

The Birds Don’t Sing – Clipse, Pusha T & Malice con John Legend y Voices of Fire

Sticky – Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne

TGIF – GloRilla

TV Off – Kendrick Lamar con Lefty Gunplay

Grammy 2026: Mejor Interpretación de Jazz

Noble Rise — Lakecia Benjamin con Immanuel Wilkins & Mark Whitfield

Windows – Live — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade

Peace of Mind / Dreams Come True — Samara Joy

Four” — Michael Mayo

All Stars Lead to You – Live — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth

Grammy 2026: Mejor Álbum Vocal de Jazz

Elemental — Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap

We Insist 2025! — Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell

Portrait — Samara Joy

Fly — Michael Mayo

Live at Vic’s Las Vegas — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth

Grammy 2026: Mejor Álbum de Jazz Alternativo

Honey From a Winter Stone — Ambrose Akinmusire

Keys to the City Volume One — Robert Glasper

Ride into the Sun — Brad Mehldau

Live-Action — Nate Smith

Blues Blood — Immanuel Wilkins

Grammy 2026: Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Wintersongs — Laila Biali

The Gift of Love — Jennifer Hudson

Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile

Harlequin — Lady Gaga

A Matter of Time — Laufey

The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand

Grammy 2026: Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo

Brightside — ARKAI

Ones & Twos — Gerald Clayton

BEATrio — Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez

Just Us — Bob James & Dave Koz

Shayan — Charu Suri

Grammy 2026: Mejor Álbum de Teatro Tradicional

Buena Vista Social Club

Death Becomes Her

Gypsy

Just In Time

Maybe Happy Ending

Grammy 2026: Mejor Interpretación/Canción Gospel

Do It Again — Kirk Franklin; Kirk Franklin, compositor

Church — Tasha Cobbs Leonard, John Legend; Anthony S. Brown, Brunes Charles, Annatoria Chitapa, Kenneth Leonard Jr., Tasha Cobbs Leonard & Jonas Myrin, compositores

Still (Live) — Jonathan McReynolds & Jamal Roberts; Britney Delagraentiss, Jonathan McReynolds, David Lamar Outing III, Orlando Joel Palmer & Terrell Demetrius Wilson, compositores

Amen — Pastor Mike Jr.; Adia Andrews, Michael McClure Jr., David Lamar Outing II & Terrell Anthony Pettus, compositores

Come Jesus Come — Cece Winans Featuring Shirley Caesar

Grammy 2026: Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea

I Know a Name — Elevation Worship, Chris Brown, Brandon Lake; Hank Bentley, Steven Furtick, Brandon Lake & Jacob Sooter, compositores

Your Way’s Better — Forrest Frank; Forrest Frank & Pera, compositores

Hard Fought Hallelujah — Brandon Lake With Jelly Roll; Chris Brown, Steven Furtick, Benjamin William Hastings, Jason Bradley Deford & Brandon Lake, compositores

Headphones — Lecrae, Killer Mike, T.I.; Tyshane Thompson, Bongo ByTheWay, Michael Render, Lecrae Moore, William Roderick Miller & Clifford Harris, compositores

Amazing — Darrel Walls, PJ Morton; PJ Morton & Darrel Walls, compositores

Grammy 2026: Mejor Álbum Gospel

Sunny Days — Yolanda Adams

Tasha — Tasha Cobbs Leonard

Live Breathe Fight — Tamela Mann

Only On The Road (Live) — Tye Tribbett

Heart Of Mine — Darrel Walls, PJ Morton

Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea

Child of God II — Forrest Frank

Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed

King Of Hearts — Brandon Lake

Reconstruction — Lecrae

Let The Church Sing — Tauren Wells

Grammy 2026: Mejor Álbum de Pop Latino

Cosa Nuestra — Rauw Alejandro

Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda

Tropicoqueta — Karol G

Cancionera — Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny

Mixteip — J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado — Feid

NAIKI — Nicki Nicole

EUB DELUXE — Trueno

SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel

Grammy 2026: Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino

Genes Rebeldes — Aterciopelados

ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL

PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso

ALGORHYTHM — Los Wizzards

Novela — Fito Páez

Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano)

MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y Lo Que Viene — Grupo Frontera

Sin Rodeos — Paola Jara

Palabra De To’s (Seca) — Carín León

Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido

Grammy 2026: Mejor Álbum Tropical Latino

Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

Raíces — Gloria Estefan

Clásicos 1.0 — Grupo Niche

Bingo — Alain Pérez

Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa

Grammy 2026: Mejor Interpretación Global de Música

“EoO” — Bad Bunny

“Cantando en el Camino” — Ciro Hurtado

“JERUSALEMA” — Angélique Kidjo

“Inmigrante Y Que?” — Yeisy Rojas

“Shrini’s Dream (Live)” — Shakti

“Daybreak” — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

Grammy 2026: Mejor Banda Sonora para Medios Visuales (Incluye cine y televisión)

How to Train Your Dragon — John Powell, compositor

Severance: Season 2 — Theodore Shapiro, compositor

Sinners — Ludwig Göransson, compositor

Wicked — John Powell & Stephen Schwartz, compositores

The Wild Robot — Kris Bowers, compositor

Grammy 2026: Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos

Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spires — Pinar Toprak, compositora

Helldivers 2 — Wilbert Roget II, compositor

Indiana Jones and the Great Circle — Gordy Haab, compositor

Star Wars Outlaws: Wild Card & a Pirate’s Fortune — Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget II, compositores

Sword of the Sea — Austin Wintory, compositor

Grammy 2026: Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

“As Alive as You Need Me to Be” [de Tron: Ares ] — Trent Reznor & Atticus Ross

] — Trent Reznor & Atticus Ross “Golden” [de KPop Demon Hunters ] — EJAE & Mark Sonnenblick

] — EJAE & Mark Sonnenblick “I Lied to You” [de Sinners ] — Ludwig Göransson & Raphael Saadiq

] — Ludwig Göransson & Raphael Saadiq “Never Too Late” [de Elton John: Never Too Late ] — Brandi Carlile, Elton John, Bernie Taupin & Andrew Watt

] — Brandi Carlile, Elton John, Bernie Taupin & Andrew Watt “Pale, Pale Moon” [de Sinners ] — Ludwig Göransson & Brittany Howard

] — Ludwig Göransson & Brittany Howard “Sinners” [de Sinners] — Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis Harrington, Tarkan Kozluklu, Kyris Mingo & Darius Povilinus

Grammy 2026: Mejor Video Musical