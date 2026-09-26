Avengers Endgame: Bonus se estrenó el pasado 24 de septiembre en cines de México, siendo una versión extendida con 4 minutos extra de la película de 2019, cuyo corte original se encuentra en Disney+.

Ahora bien, dado que Avengers Endgame: Bonus solo agrega 4 minutos, muchos fans preguntan o esperan que esto sea añadido a Disney+. Aquí te diremos qué es lo que se sabe hasta el momento.

Avengers Endgame Bonus (Disney)

¿Avengers Endgame: Bonus llegará a Disney+?

De momento, no hay información de que Avengers Endgame: Bonus vaya a llegar a Disney+ en el futuro inmediato, aunque no se debe de descartar del todo.

Esto debido a que Avengers Endgame: Bonus conecta con Avengers Doomsday, por lo que sería un error no tener este corte extendido en Disney+, o por lo menos que se añadan los 4 minutos extra.

Pues recordemos que esta versión de la cuarta película de Los Vengadores es la primera con el formato Infinity Vision para cines, el cual es imposible replicarlo en plataformas de streaming.

Así que solo queda esperar a que Disney haga algún anuncio acerca de lo que pasará con este corte de la película; si se mantendrá exclusivo de cines, llegará íntegro a la plataforma o solo los extras.

Avengers: Endgame (Tomada de video)

Avengers Endgame: Bonus tendría que estar disponible en Disney+ antes de Avengers Doomsday

Si Disney+ planea tener Avengers Endgame: Bonus en algún momento, este corte debería de llegar antes de diciembre de 2026, que es la fecha del estreno de Avengers Doomsday.

Estrenar Avengers Endgame: Bonus en Disney+ después de Doomsday no tendría sentido, pues se pierde todo el sentido de esta versión extendida de la película.

La apuesta de analistas y fans es que estará disponible en el catálogo en el mes de noviembre, puesto que la película se dejaría en cartelera un par de semanas, dependiendo del recibimiento de los fans.

De hecho, hay expectativa de que la película esté en los primeros lugares de taquilla este fin de semana, repitiendo lo que sucedió hace 7 años en su estreno original.