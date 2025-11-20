Netflix ha comunicado a Warner Bros. que de concretar la compra del estudio, sus películas seguirán estrenándose en cines.

Netflix revela plan de apoyo para comprar Warner Bros.

Hay varios interesados en adquirir las acciones de Warner Bros. desde que se anunció que estaban a la venta, siendo uno de ellos Netflix y ya reveló parte de su plan para concretar la venta.

De acuerdo con Bloomberg , ejecutivos de Netflix se comunicaron con Warner Bros. para revelarles que, de concretar la compra de la empresa, las películas que se produzcan se seguirán estrenando en cines.

Warner Bros. (Unsplash)

Es decir que los acuerdos que Warner Bros. tiene, Netflix los respetaría de adquirir el estudio pues cabe mencionar que hasta el momento, la plataforma de streaming no ha estrenado sus películas en cines salvo algunas excepciones.

Y sin hacerlo, ha logrado rivalizar con grandes producciones de los estudios de Hollywood, por lo que de adquirir el catálogo y las obligaciones de Warner Bros., Netflix se convertiría en uno de los mayores productores y distribuidores de películas y series.

La venta de Warner Bros., según revelan las fuentes, ha estado bastante reñida desde que se anunció el pasado mes de octubre, en donde varias productoras han estado interesadas, entre ellas:

Netflix

Paramount Skydance Corp

Comcast Corp

También las propuestas de cada una de las empresas interesadas en adquirir Warner Bros., deberán presentarse como máximo este 20 de noviembre.

Por lo que hasta el momento, la promesa de que Netflix continuará con los estrenos en cine que se realicen bajo el sello de Warner Bros., lo hace bastante atractivo.

Habrá que esperar en las próximas semanas la decisión de venta de Warner Bros. y quien de las compañías interesadas fue el ganador de la propuesta más atractiva para la compañía de David Zaslav.