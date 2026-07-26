Durante la Comic-Con de San Diego 2026, Marvel presentó el primer avance de Avengers: Doomsday.

La película presentará a Robert Downey Jr. como el villano Doctor Doom, un personaje con un pasado trágico que domina tanto la ciencia como la hechicería.

Se confirma el regreso de figuras icónicas como Chris Evans y Hayley Atwell, además de la integración de los X-Men y Los Cuatro Fantásticos en un conflicto multiversal.

Esto es lo que presentó Marvel en la Comic-Con 2026 de Avengers: Doomsday

En la San Diego Comic-Con 2026, Marvel Studios presentó detalles fundamentales de Avengers: Doomsday, confirmando que la película se estrenará el 18 de diciembre de 2026.

Avengers: Doomsday revela su avance en Comic-Con (@Marvel / X )

Bajo la dirección de los hermanos Russo y con guion de Stephen McFeely. La cinta marcará el inicio del fin de la Saga del Multiverso y servirá como eje para los eventos de Avengers: Secret Wars.

La historia gira en torno a una “incursión”, un fenómeno multiversal donde tres universos (los Vengadores de la Tierra-616, los Cuatro Fantásticos de la Tierra-828 y los X-Men) colisionan físicamente.

Se confirmó oficialmente el regreso de Hayley Atwell como Peggy Carter y de Chris Evans como Steve Rogers. También se confirmó la participación de Deadpool (Ryan Reynolds).

El equipo completo formado por Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach estará presente. Se reveló que Reed y Victor comparten un pasado común.

Marvel presenta el avance de Avengers: Doomsday durante la Comic-Con 2026

De forma exclusiva en la San Diego Comic-Con 2026, Marvel presentó el avance de Avengers: Doomsday, el cual ofrece una visión profunda y sombría de Victor Von Doom, interpretado por Robert Downey Jr., y la magnitud de la amenaza que representa para el Multiverso.

El metraje, de aproximadamente dos minutos de duración, es narrado por Sue Storm (Vanessa Kirby).

Se muestra a Doom sentado en un trono en Latveria, mirando con nostalgia una imagen de su esposa e hijo.

En una de las secuencias más impactantes, Thor (Chris Hemsworth) ataca a Doom con su hacha Stormbreaker. Doom detiene el golpe con enorme facilidad usando solo dos dedos y luego se deshace del Dios del Trueno usando magia.

El avance concluye con una imagen aterradora: Doom pone su mano en el suelo y resucita a un ejército de Centinelas (los icónicos robots cazadores de mutantes), que presentan un diseño muy fiel a los cómics.

Durante el avance, Doom pronuncia una frase críptica y amenazante: “Todos vosotros habéis vivido unas vidas robadas. Y ya es hora de que las devolváis”. Mientras dice esto, se ve un montaje de héroes con sus hijos (Steve Rogers, Thor y Ant-Man).

Se muestra una ciudad (posiblemente Nueva York) totalmente destruida. Un Reed Richards (Pedro Pascal) angustiado y de rodillas le pregunta directamente a Victor si él es el responsable de esa carnicería.

El avance intercala imágenes rápidas de una gran cantidad de personajes que incluyen a Capitán América (Chris Evans), Black Panther (Shuri), Shang-Chi, Loki y varios X-Men originales como Cíclope, Magneto y Gambito.

Avengers: Doomsday revela su avance en Comic-Con (Tomada de video)

Estos son los detalles que se revelaron del Doctor Doom durante la Comic-Con 2026

En la San Diego Comic-Con 2026, Marvel Studios reveló detalles fundamentales sobre el Doctor Doom de Robert Downey Jr., quien será el antagonista principal en Avengers: Doomsday.

Se describe a Victor como alguien que siempre fue “el más inteligente de la sala” y que solía ser “amable y cariñoso”, pero que ahora es una “persona rota” porque le arrebataron todo lo que amaba.

Se confirmó que este Doom proviene de la Tierra-828, el mismo universo de Los Cuatro Fantásticos, y no de la línea temporal principal del MCU (Tierra-616).

Detalles adicionales del traje exhibido en la convención, como un trozo de tela atado a su brazo, refuerzan la teoría de que la pérdida de su familia por una incursión multiversal es su principal motivación.

El traje de Doom cuenta con runas mágicas y protecciones específicas contra los héroes más poderosos, como Thor y Capitana Marvel, lo que explica su dominio en combate.

El traje confirma que esta versión de Doom domina tanto la tecnología de vanguardia como las artes místicas.

La máscara metálica y el traje verde fueron aclamados por su gran parecido con las viñetas de los cómics.

Avengers: Doomsday revela su avance en Comic-Con (Tomada de video)

X-Men se integra al Universo de Marvel a través de la película Avengers: Doomsday

En la San Diego Comic-Con 2026, las noticias sobre los X-Men se centraron principalmente en su integración masiva en el Universo Cinematográfico de Marvel a través de la película Avengers: Doomsday.

Aunque hubo una notable ausencia de anuncios sobre su película individual o el reboot de la franquicia.

Se confirmó que Avengers: Doomsday unirá por primera vez a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men para enfrentar una amenaza multiversal.

Varios actores de la franquicia original de Fox retomarán sus papeles icónicos en esta cinta:

Patrick Stewart (Profesor X)

Ian McKellen (Magneto)

James Marsden (Cíclope)

Kelsey Grammer (Beast)

Rebecca Romijn (Mystique)

Alan Cumming (Nightcrawler)

Channing Tatum (Gambito)

El avance mostrado exclusivamente para los asistentes incluyó tomas rápidas de varios mutantes, destacando a Cíclope, Magneto y Gambito.

En el avance, se ve a Sue Storm narrando frente a un grupo de héroes que incluye específicamente a mutantes, mencionando que Victor von Doom ha “cambiado” y está “roto”.

A pesar de la gran expectativa, Marvel Studios no proporcionó detalles sobre una película individual de los X-Men ni anunció el casting para el esperado reinicio de la franquicia.

Aunque se sabe que Jake Schreier dirigirá el reboot y que Lee Sung Jin y Joanna Calo están trabajando en el guion, no hubo actualizaciones oficiales sobre el progreso de esta producción durante la convención.