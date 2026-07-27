Ryan Reynolds sorprendió a los asistentes de la Comic-Con 2026 al aparecer caracterizado como Deadpool en el auditorio principal Hall H de San Diego.

El actor presentó un nuevo traje gris del antihéroe, distinto al clásico rojo, lo que desató especulaciones sobre su papel en futuros proyectos de Marvel.

Durante el panel de Avengers: Doomsday, Ryan Reynolds bromeó con pedir un lugar en la película, aunque Robert Downey Jr. aseguró que ya estaba terminada.

El traje gris, inspirado en los cómics, apunta a posibles vínculos con los X‑Men.

¿Traje nuevo para Avengers: Doomsday? Así fue como Ryan Reynolds apareció como Deadpool en la Comic-Con

La sorpresiva aparición de Ryan Reynolds como Deadpool en la Comic-Con vino cargada de elementos y bromas del personaje de Marvel.

Luego de que Ryan Reynolds como Deadpool tomó la palabra en el panel de Avengers: Doomsday de la Comic-Con nada más ni menos que para pedir un papel en la esperada película.

Ryan Reynolds apareció como Deadpool en la Comic-Con y nadie lo esperaba (Ryan Reynolds)

“Oyente de toda la vida, primera vez que hablo” dijo Ryan Reynolds como Deadpool, para luego preguntar cuándo empezaban a filmar Avengers: Doomsday y si había espacio para “agregados de último minuto”.

Sin embargo, Ryan Reynolds como Deadpool se quedará con las ganas de aparecer en Avengers: Doomsday, o al menos así pareció, pues el actor Robert Downey Jr. quien será el Dr. Doom le contestó que la película ya estaba terminada.

Pese a esto, los fans no se desaniman de ver a Ryan Reynolds como Deadpool en Avengers: Doomsday debido a su traje, pues este se trata del que utiliza el personaje en cómics, como miembro del equipo mutante de Fuerza-X.

Lo que podría dar pistas sobre Ryan Reynolds como Deadpool junto a los X-Men en Avengers: Doomsday o quizá otro proyecto del cual aún no se ha revelado nada y que emociona aún más ante las especulaciones.