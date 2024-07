Gala Montes, ¿se condenó salvando a Agustín Fernández de la eliminación en La Casa de los Famosos México 2024? La molestia con su decisión llegó hasta Nicola Porcella.

El viernes fue la primera noche de fiesta en La Casa de los Famosos México 2024, pero antes, Gala Montes -de 23 años- salvó a uno de los nominados.

Cinco eran las opciones que tenía la actriz y muchas las expectativas de lo que podría generar su decisión en las dinámicas de La Casa de los Famosos México 2024.

Pero cuando anunció a Agustín Fernández -de 34 años, hasta Nicola Porcella, amigo del argentino, se mostró decepcionado. ¿Por qué?

Muchos esperaban que Gala Montes salvara a su amiga Briggitte Bozzo, de 22 años- o a alguna de las otras mujeres por conveniencia y solidaridad.

Pero Gala Montes decidió rescatar a Agustín Fernández, argumentando que tenía mucho que dar a la casa, que era injusta su nominación y porque deseaba conocerlo mejor.

La noticia ni siquiera pareció agradarle al argentino, pues hizo mala cara, dijo no y hasta le dijo a Gala Montes que “no hacía falta”.

Tampoco en las redes sociales cayó bien la decisión de la actriz, pues los internautas consideran que Agustín Fernández ha sido el más gris de los 15 habitantes de La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que, han destacado que el amigo de Nicola Porcella no ha aportado nada al reality show y parece confiar en que sólo basta con su apariencia física para llegar a la final.

¿Pues es lo que hace Agustín, que no? Colgarse de W y N. Cómo bien dijo Arath, no tiene ningún mérito para estar ahí. No es actor, no es cantante, no es nada. Está ahí por ser amigo de... Se comprende que siendo salvadoreña no comprendas la farándula mexicana, pero poncho tuvo”

