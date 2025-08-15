Kseniya Alexandrova, conocida como Miss Rusia 2017, murió el 12 de agosto de 2025 a los 30 años de edad.

La modelo se había casado el 22 de marzo de 2025; sólo unos meses antes del accidente.

¿De qué murió Miss Rusia 2017?

Miss Rusia 2017, murió el 12 de agosto debido a lesiones sufridas en un accidente automovilístico en julio, en la región de Tver, al noroeste de Moscú.

Según los reportes, Kseniya Alexandrova viajaba como copiloto junto a su esposo cuando un alce se cruzó en la carretera, chocando con el automóvil.

El choque le provocó un traumatismo craneoencefálico severo, donde fue trasladada de urgencia al Instituto de Investigación Sklifosovsky en Moscú.

A pesar de haber permanecido en cuidados intensivos durante semanas, Kseniya Alexandrova no logró recuperarse.

Kseniya Alexandrova tenía meses de casada

Kseniya Alexandrova tenía solo unos meses de casada al momento de su muerte.

Miss Universo Rusia 2017, se casó el 22 de marzo de 2025; el accidente automovilístico ocurrió el 1 de julio y, finalmente, su muerte el 12 de agosto de 2025.

Esto significa, Kseniya Alexandrova estuvo casada por aproximadamente 4 meses y medio antes de su trágica muerte.

Organización Miss Universo se despide de Kseniya Alexandrova, Miss Rusia 2017

La Organización Miss Universo emitió un comunicado oficial tras la muerte de Kseniya Alexandrova (Miss Universo Rusia 2017).

En sus redes sociales, compartieron un emotivo video recopilatorio de su trayectoria en el certamen de belleza de Las Vegas, donde expresaron sus condolencias tras la pérdida:

“La Organización Miss Universo expresa sus más profundas y más sinceras condolencias a la familia, amigos, y a todos cuya vida fue tocada por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla” Organización Miss Universo

La muerte de Kseniya Alexandrova, conmocionó al mundo de los certámenes de belleza y a sus seguidores en Rusia y del mundo.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias, donde figuras del modelaje expresaron su tristeza, recordándola como una persona inspiradora, destacando su talento, inteligencia y bondad.