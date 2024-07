Adrián Marcelo contó en La Casa de los Famosos México 2024 las dificultades a las que se ha enfrentado para ser papá, situación que desea mucho junto a su esposa a quien llama ‘Chaparrita’.

Apenas va el segundo día en La Casa de los Famosos México 2024 y Shanik Berman ya se encargó de preguntarle a Adrián Marcelo si no ha pensado en ser papá junto a su esposa.

Cuestionamiento al que Adrián Marcelo -de 34 años de edad- respondió accesible compartiendo las dificultades que ha enfrentado para convertirse en papá, aunque es algo que va a buscar hasta la última estancia: la adopción.

Muchos podrán identificar a Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México 2024 por su humor ácido y su consumo de marihuana, pero otro porcentaje de sus fans están más interesados en la relación que lleva con su ‘Chaparrita’, Karina Puente.

Días antes de que entrara a La Casa de los Famosos México 2024, Adrián Marcelo compartió un video junto a su esposa donde dejó ver su lado más sensible, siendo su matrimonio “lo más importante”.

Es por ello que muchos se han preguntado ¿Por qué Adrián Marcelo no ha tenido hijos? Cuestionamiento que le expuso Shanik Berman en La Casa de los Famosos México 2024.

En las cámaras 24/7 de La Casa de los Famosos México 2024, se pudo ver que Shanik Berman le hizo compañía a Adrián Marcelo mientras él acomodaba su ropa y le dejó ir directo la pregunta:

Adrián Marcelo enseguida cambió su tono de voz para decir “estoy intentándolo”, para luego compartir que han tenido problemas de fertilidad, no solo por su esposa, sino de él.

Incluso, Adrián Marcelo compartió que su esposa a quien llama ‘Chaparrita’, ya se inyectó dos rondas de hormonas, pero no ha funcionado, además de que van a un “clínica muy buena”.

Adrián Marcelo abrió un poco más su corazón en La Casa de los Famosos México 2024 diciendo que “como hombre” se siente preocupado por su esposa, “la veo sufrir porque tiene se anhelo”.

“Te pega mucho porque es una carga muy pesada, seamos honestos, el ideal de la mujer o el fin biológico, no es que vengan para eso, pero es el sueño del matrimonio también”.

Adrián Marcelo confesó en La Casa de los Famosos México 2024 que debido a problemas de fertilidad -en él y su esposa- no han podido ser papás, pero están dispuestos agotar toda posibilidad.

En la misma plática con Shanik, Adrián Marcelo le compartió que no solo han visto por el tratamiento hormonal, sino que están viendo “donación de óvulos” y otros temas para lograr ser papás.

Incluso, Adrián Marcelo aseguró en La Casa de los Famosos México 2024 que está dispuesto a llegar junto a su esposa, “hasta la adopción” con tal de ser padres.

Asimismo, Adrián Marcelo finalizó su plática con Shanik Berman diciéndole la importancia de su esposa en su vida “es mi razón de ser”.

“Mi razón de ser, mi vida, y la razón por la que entré aquí porque si no me hubiera apoyado, no entro. Mi matrimonio es lo más sagrado e importante que yo tengo, entonces justo por eso mi anhelo de ser papá”.

