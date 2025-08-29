Paolita Suárez y Daniela Rodrice se reunieron para armar el tren de Dos Tres Trucos que, hasta el momento, ha fascinado a más de 150 mil personas.

Fue Paolita Suárez quien compartió su video junto a Daniela Rodrice, en su cuenta de Instagram.

Acá el video del trend de Paolita Suárez y Daniela Rodrice de Dos Tres Trucos

Paolita Suárez -de 33 años- hizo una colaboración con la influencer Daniela Rodrice -de 28 años-, la cual está fascinando a muchos.

Paolita Suárez y la youtuber Daniela Rodrice se reunieron para armar el trend de Dos Tres Trucos.

Canción que La Perdida lanzó en julio de 2022 y que en su momento se posicionó como uno de los temas más escuchados

El video fue compartido por Paolita Suárez en Instagram, plataforma en la que los youtubers se muestran bailando con coloridos y modernos atuendos en los que resalta el peluche.

De esto hablamos:

Paolita Suárez trabaja en nueva canción

No es casualidad que Paolita Suárez esté reviviendo su éxito Dos Tres Trucos y es que volverá a adueñarse del micrófono.

Paolita Suárez está trabajando en lo que será su nuevo sencillo por lo que en los últimas días ha pasado gran parte de su tiempo en un estudio de grabación.

FZ Management, agencia de Joel Echeverría, publicó fotografías de La Perdida posando junto a un bajo así como cantando apasionadamente.

Paolita Suárez trabaja en nuevo sencillo (FZ Management / Instagram)

Por lo que fans se dicen emocionados porque al fin habrán “cuatro o cinco trucos” e incluso la posibilidad de una precuela de su gran éxito, y no descartan la versión cumbia de Dos o Tres Trucos.

Las reacciones no se hicieron esperar:

"Rockera Suárez“, ”Preparando el tema musical de la boda de su amiga íntima, Taylor Swift", "Fíjate que la música es un tema muy importante“, ”Nota alta Suárez",

"Tiembla Shakira, tiembla!!!“, ”El bajo: Quisiera salirme de aquí“, ”Paolita amenaza con sacar nueva música", “Paola, mejor acuéstate”, “Me encanta como el bajo no se va corriendo”, expresan en redes sociales.

Mientras que otros más no quieren especular, pero se dicen ansiosos por lo que viene.