Kris Boyd, jugador de la NFL de los New York Jets, se encuentra en estado crítico pero estable, debido a que recibió un disparo en el abdomen en un restaurante de Midtown la madrugada del domingo.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York, Kris Boyd se encuentra en el Hospital Bellevue de Manhattan luego de que tras una discusión en el restaurante se tornara violenta y los agresores efectuaran los disparos en contra del jugador de la NFL.

Un portavoz de los New York Jets dijo que el equipo está al tanto de la situación de Kris Boyd, sin embargo, no emitirá más comentarios por el momento.

¡Alarma en la NFL! Disparan a jugador de los Jets; se encuentra en estado crítico

El incidente en el que estuvo involucrado el jugador del los Jets de la NFL, Kris Boyd, ocurrió después de las 2 de la madrugada, hora del este, en el restaurante Sei Less, ubicado en la calle 38 Oeste.

Según la Policía de Nueva York el atacante de Kris Boyd huyó del lugar en una camioneta, no obstante, no han podido dar con el agresor, por lo que no se han producido arrestos tras el ataque al jugador de la NFL.

Su compañero ex alumno del equipo de futbol americano universitario, Texas Longhorns, Emanuel Acho, dijo que estaba orando por Boyd tras el ataque que recibió.

Kris Boyd no ha jugado con los Jets en la NFL

Kris Boyd está en su primera temporada con los Jets tras firmar un contrato de un año y 1.6 millones de dólares como agente libre, pero no ha podido jugar con el equipo de la NFL debido a que sufrió una lesión en el hombro antes de iniciar la temporada.

Kris Boyd fue seleccionado en la séptima ronda del draft de 2019 por los Minnesota Vikings. Ahí jugó cuatro temporadas antes de pasar a los Arizona Cardinals y los Houston Texans.