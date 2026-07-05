Claudia Sheinbaum dijo confiar en el triunfo de México ante Inglaterra, en el partido de los Octavos de Final que se jugará este domingo 5 de julio de 2026 en el Estadio CDMX.

En el cierre de su discurso en Morelia, Michoacán, luego de revisar el programa de Vivienda para el Bienestar, la presidenta también deseó “suerte a la selección” para mañana.

¡Que viva México y mucha suerte a la Selección para mañana! Claudia Sheinbaum, presidenta de México

“¡Vamos a ganar!”, dice Claudia Sheinbaum por el México vs Inglaterra

Antes del acto en Morelia, Claudia Sheinbaum respondió con un “¡Vamos a ganar, vamos a ganar!” a los cuestionamientos por su postura sobre el partido México vs Inglaterra que se jugará este 5 de julio.

Asimismo, señaló que aún no define dónde verá el partido de la Selección Nacional, pero aseguró que visitará alguno de los Fan Fest instalados en la CDMX.

Es de recordar que el partido México vs Inglaterra se jugará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio CDMX.

Claudia Sheinbaum ha celebrado desde Fan Fest y Palacio Nacional el Mundial 2026

En el partido pasado, Claudia Sheinbaum asistió al partido de Dieciseisavos de Final del Mundial México vs Ecuador en el Fan Fest de Parque Tezozómoc, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

Sheinbaum siguió el resto de los partidos de México en la Copa del Mundo, contra Sudáfrica, República de Corea y Chequia, desde el Palacio Nacional.