Pumas perdió el Clásico Capitalino con América con una estrepitosa goleada de 4-1 en contra que estuvo marcada por la expulsión en el primer tiempo del técnico Efraín Juárez debido a que, según lo reportado en la cédula arbitral, el técnico universitario los insultó, por lo que podría recibir varios juegos de suspensión si así lo determina la Comisión de Arbitraje.

Según lo reportado por ESPN, Efraín Juárez le dijo en el primer tiempo del Clásico Capitalino al cuerpo arbitral: “chinguen a su madre todos ustedes”, cosa que César Arturo Ramos Palazuelos no toleró y a razón de eso, le mostró la tarjeta roja. Ahora, desde la Comisión Disciplinaria, decidirán si el insulto hará merecedor de varios juegos de suspensión al técnico auriazul.

Cabe mencionar que, el mismo medio, reveló que el auxiliar de Efraín Juárez, Luis Pérez, amenazó a los silbantes con salir a quejarse de su trabajo en la conferencia de prensa posterior al partido, todo esto sin ningún tipo de insulto, por lo que a él no lo echaron de la zona técnica del terreno de juego.

Pumas se quejó del arbitraje en el Clásico Capitalino

Cabe mencionar que Pumas se quejó del arbitraje del Clásico Capitalino. Y es que el ya citado Luis Pérez salió a conferencia de prensa con la certeza de que el trabajo del silbante condicionó el encuentro toda vez que amenazaba a los jugadores universitarios con mostrarles tarjetas amarillas por la forma en la que iban a las pelotas divididas.

“Condiciona muchísimo el arbitraje, es un partido intenso, todos los clásicos son así, se juega cada disputa, no sé si hay una tendencia contra nosotros, nosotros entramos en la dividida al 100 por ciento, como debe de ser, al final te va condicionando el árbitro, la banca de ellos exagerando faltas”, dijo Luis Pérez sobre la percepción que en Pumas se quedaron por el arbitraje tras el Clásico Capitalino.

Cabe recordar que si Efraín Juárez no salió a dar su postura personal se debió precisamente a la expulsión que recibió en el primer tiempo del juego contra América y es por eso que Luis Pérez salió a hablar tras el juego.

Pumas espera sanción a Efraín Juárez

Mientras tanto, en Pumas esperan la resolución de la Comisión Disciplinaria para saber cuál será la sanción a Efraín Juárez por haber insultado al cuerpo arbitral, tal como se especifica en la cédula entregada por los silbantes.

Dada la naturaleza del insulto, la sanción para Efraín Juárez podría ser de más de un partido, pero mientras tanto, lo único seguro es que Luis Pérez será quien salga al banquillo para el partido de Pumas contra Chivas del próximo domingo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Es importante recordar que la tarjeta roja a Efraín Juárez se suma al historial negativo que tiene Pumas en este Apertura 2025 en lo que respecta a Fair Play, toda vez que se trata del equipo con más infracciones hasta este momento.