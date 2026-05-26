La Selección de Irán tendrá como base de entrenamiento a la ciudad de Tijuana, durante el Mundial 2026, luego de que la FIFA notificó al Club Tijuana que formarán parte del torneo con ese rol.

A través de un comunicado, el Club Tijuana compartió que fueron notificados por la FIFA para ser parte de la Copa Mundial 2026 como campamento base de la Selección de Irán.

“Con mucho orgullo hemos sido notificados por FIFA que Tijuana formará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como campamento base de la Selección Nacional de Irán” Comunicado Club Tijuana

“Tijuana es una ciudad de puertas abiertas, amigable y hospitalaria; una ciudad que abraza al mundo a través de su cultura, su gente y su pasión por el deporte” Comunicado Club Tijuana

Selección de Irán entrenará en Tijuana durante el Mundial 2026 (Vahid Salemi / AP)

Tijuana valora ser parte del Mundial 2026 como base de Irán

El Club Tijuana destacó en su comunicado que la Copa Mundial de la FIFA 2026 también se vivirá en Baja California, a través de la Selección de Irán.

“Estamos listos para recibir al mundo, compartir la esencia de nuestra frontera y demostrar por qué Tijuana es hoy un referente internacional dentro y fuera de la cancha” Comunicado Club Tijuana

Estos son los países que tendrán sede en México en el Mundial 2026

Además de Irán y México como sede, habrá otros 5 países cuyas selecciones tendrán sus centros de entrenamiento en el país aztecaa durante el Mundial 2026, y a continuación los enlistamos.

Colombia | Guadalajara Corea del Sur | Guadalajara Sudáfrica | Pachuca Tunez | Monterrey Uruguay | Cancún

Estados Unidos será el país que más selecciones recibirá en el Mundial 2026, con un total de 39 países.

Al respecto, Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, confirmó que las 60 opciones que se eligieron para concentrar a las selecciones durante la justa mundialista son instalaciones de primer nivel.