El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que la Selección de Irán participará en el Mundial 2026, esto, tras los rumores que ponían en duda su participación tras el conflicto de ese país con Estados Unidos.

Fue durante el 76 Congreso que Gianni Infantino confirmó la participación de Irán en el torneo internacional de la FIFA, el Mundial 2026, que por primera vez contará con la presencia de 48 selecciones.

“Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026”, indicó Gianni Infantino.

¿En qué país jugará la Selección de Irán en el Mundial 2026?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la Selección de Irán participará en el Mundial 2026, disputando sus encuentros de fase de grupos tal y como estaba previsto desde un inicio, los cuáles serán en Estados Unidos.

“Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América”, dijo Gianni Infantino descartando la posibilidad de un cambio de sede como en su momento llamó la atención de que incluso podrían jugar en México.

Gianni Infantino confirma la presencia de Irán en el Mundial 2026. (DARRYL DYCK / AP)

Gianni Infantino seguirá al frente de la FIFA hasta 2031

En otros temas, Gianni Infantino recibió el respaldo para seguir al frente de la FIFA para el periodo 2027-2031.

El hecho de que Gianni Infantino permanezca en su cargo se debe a que la Confederación Africana de Futbol (CAF) acordó mantener su apoyo para el presidente, lo cual es importante debido a que representan un alto porcentaje entre las federaciones que son miembros de la FIFA.