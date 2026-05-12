La NBA se visitó de luto con la muerte del jugador de los Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, quien murió a la edad de 29 años.

La muerte del canadiense Brandon Clarke fue anunciada este martes por los Grizzlies en las redes sociales del equipo de la NBA.

Hasta el momento, ni la agencia de Clarke, ni su equipo, han dado información acerca de la causa de la muerte del alero de la NBA.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, emitió la siguiente declaración en relación con el fallecimiento del alero de los Memphis Grizzlies, Brandon Clarke:

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon” Adam Silver, comisionado de la NBA

Muera a los 29 años Brandon Clarke (ITZEL ESPINOZA)

“Estamos completamente devastados por el fallecimiento de Brandon Clarke. Aquí era profundamente querido por todos nosotros, y por todas las personas cuyas vidas tocó. Era el alma más gentil, siempre el primero en estar ahí para todos sus amigos y su familia”. Agencia de Brandon Clarke

¿Quién era Brandon Clarke?

Brandon Clarke era un jugador de la NBA que fue seleccionado en la primera ronda del draft por Memphis en el año 2019.

Clarke jugó durante toda su carrera de siete años con los Grizzlies, pero en la actual temporada solo participó en dos partidos debido a una lesión en la rodilla.

Nacido en Vancouver, promedió 10,2 puntos, 5,5 rebotes y 1,3 asistencias en los 309 partidos que jugó en la NBA.

Fue incluido en el Mejor Quinteto de Novatos durante su primer año como profesional en el 2019.

Las lesiones persiguieron a Brandon Clarke

Estaba previsto que Brandon Clarke, quien acaba de morir, volviera con los Grizzlies durante la temporada 2025-26, pero una sinovitis en la rodilla le obligó a someterse a una cirugía artroscópica justo antes del inicio del curso.

Antes, Clarke sufrió un esguince del ligamento cruzado posterior que acortó su temporada 2024-25, y también se rompió el tendón de Aquiles en marzo de 2023.

Clarke destacaba en la duela por su fuerza física y su intensidad en el rebote.