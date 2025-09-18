El FC Copenhague y el Bayer Leverkusen se enfrentaron en la UEFA Champions League como parte de su primer juego de ambos equipos en el torneo internacional.

En dicho encuentro entre el FC Copenhague y el Bayer Leverkusen estuvo presente el mexicano Rodrigo Huescas, quien brilló en el partido con una asistencia, así como Jordan Larsson, quien es hijo de la leyenda Henrik Larsson, y anotó en el partido de Champions League.

Fue al minuto 9 cuando Jordan Larsson adelantó a los daneses para intentar asegurar la victoria, no obstante, pese a que el mexicano Rodrigo Huescas le brindó una gran asistencia a Robert Vinicius al 86, el FC Copenhague no logró salir con la victoria.

Lo nunca visto: Padre e hijo marcaron su primer gol en Champions el mismo día

Pese al empate entre el FC Copenhague y el Bayer Leverkusen, el partido quedará para la historia debido a que Jordan Larsson marcó su primer gol en Champions League el mismo día que su padre Henrik Larsson.

Su padre, Henrik Larsson marcó un 18 de septiembre de 2001 en UEFA Champions League contra la Juventus, mientras que su hijo Jordan Larsson anotó en la misma fecha pero de este año.

Pese a que Jordan Larsson lleva el apellido de la leyenda Henrik Larsson, el delantero del FC Copenhague se empezó a hacer de su propio nombre en el futbol de Europa. Su nombre ya daba de qué hablar desde su etapa en el Spartak de Moscú, donde deslumbró por su velocidad y olfato goleador que heredó de su padre.

😱 𝑪𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒍𝒍𝒆𝒗𝒂𝒔 𝒆𝒍 𝒈𝒐𝒍 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒏𝒈𝒓𝒆... Henrik Larsson, padre de Jordan Larsson, también marcó SU PRIMER GOL en la Champions League #TalDíaComoHoy en 2001#UCL pic.twitter.com/wI29TSWIAt — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) September 18, 2025

Además de anotar el mismo día que su padre, Jordan Larsson también alcanzó una marca al llegar a 100 partidos oficiales con la playera del FC Copenhague, equipo en el que acumula 27 goles.

¿Jordan Larsson será mejor que su padre?

Jordan Larsson está forjando su propio legado a base de goles en los momentos importantes con su equipo, a tal grado que los aficionados locales lo ven como alguien mejor que su padre Henrik Larsson.

Sin embargo, aún tiene cuentas pendientes con la Selección de Suecia, pues desde su debut en 2018 apenas ha disputado 8 partidos y con solo un gol.