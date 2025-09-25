América se llevó la victoria de su visita a Atlético de San Luis. Un gol sobre la hora de Alejandro Zendejas le dio tres puntos tan valiosos como caros a las Águilas, esto debido a que sus dos centros delanteros, Rodrigo Aguirre y la Pantera Zúñiga, salieron lesionados a causa de un denominador en común: el portero Andrés Sánchez.

Y es que Andrés Sánchez tuvo un par de salidas temerarias en las que golpeó fuertemente tanto a Rodrigo Aguirre como a la Pantera Zúñiga, jugadores de América que incluso tuvieron que abandonar el terreno de juego al no poder continuar a causa de las entradas propinadas por parte del arquero de Atlético de San Luis.

En el caso de Rodrigo Aguirre, tuvo que ser trasladado al hospital debido a que Sánchez le dio un fuerte codazo que tuvo como consecuencia la inmediata inflamación del pómulo derecho. A recomendación de la médico de conmociones cerebrales y los propios doctores americanistas, se le aplicaron estudios a fin de descartar alguna fractura o lesión de consideración.

Solamente el susto en América con la Pantera Zúñiga

Ya con América en ventaja y cerca del final del juego, la Pantera Zúñiga recibió un trazo largo por parte de Álvaro Fidalgo al cual trató de llegar; sin embargo, el portero Andrés Sánchez le ganó en la disputa por el balón y a la hora de despejar, lo golpeó con la rodilla a la altura de las costillas, lo que de inmediato generó en enojo desde la banca americanista.

SDP Deportes pudo saber que en la interna de América se generó una sensación de enfado al considerar que Sánchez dejó la pierna arriba y eso generó el impacto de su rodilla sobre la Pantera Zúñiga, quien no pudo seguir en el partido a causa del dolor propiciado por el duro impacto.

Así, los dos centros delanteros de los Millonetas quedaron entre algodones en lo que para ellos fue una accidentada visita al Estadio Alfonso Lastras en San Luis Potosí.

Una nueva actuación polémica de Fernando Hernández ante América

Es importante resaltar que el árbitro Fernando Hernández no consideró que los golpes de Andrés Sánchez sobre los delanteros de América ameritaran alguna sanción, por lo que en ambos casos dejó correr las jugadas sin que hubiera alguna infracción de por medio.

Anteriormente, Fernando Hernández ya ha tenido actuaciones arbitrales polémicas en partidos de América en donde sus decisiones en entradas fuertes sobre elementos de las Águilas dieron mucho de qué hablar por el criterio que aplicó en ellas.

Esta vez, tanto Rodrigo Aguirre como Raúl Zúñiga fueron los afectados sin que hubiera afectación alguna para quien los lesionó.