Los jugadores de Alianza Lima, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, fueron denunciados por abuso sexual en Argentina; el equipo ya se pronunció.

Los hechos habrían ocurrido el 18 de enero, en el hotel Hyatt de Montevideo, Uruguay, en donde el equipo peruano Alianza Lima se enfrentó a Colo-Colo por la Serie Río de Plata.

Alianza Lima: tres de sus jugadores son denunciados por abuso sexual

Un medio argentino dio a conocer la denuncia por abuso sexual de los tres jugadores del equipo peruano Alianza Lima, ocurrido de manera tumultuaria contra una joven de 22 años.

De acuerdo con lo revelado, el abuso se perpetró tras compartir bebidas alcohólicas en el Hotel Hyatt, al cual acudió con una amiga por invitación de Carlos Zambrano.

El abuso sexual se encuentra bajo investigación de las autoridades argentinas, tras su denuncia formal en el Hospital Muñiz tras ser revisada en la Clínica San Juan de Dios en Argentina.

Jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual (Captura de pantalla)

Posterior a compartirse dicha información, varios fans de Alianza Lima acudieron al entrenamiento de los jugadores e irrumpieron el mismo en el estadio Alejandro Villanueva en Perú.

Esto para exigir que los tres jugadores sean puestos a disposición de las autoridades y en caso de resultar culpables, sean separados de Alianza Lima.

Alianza Lima separa a los tres jugadores denunciados por abuso sexual

Tras las protestas por la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, Alianza Lima emitió un comunicado en el informó su separación del equipo de manera indefinida.

Acorde con lo escrito por Alianza Lima, a sus tres jugadores también se les inició un procedimiento interno disciplinario acorde con su reglamento.

Asimismo, Alianza Lima se puso a disposición de las autoridades argentinas mientras se realizan las investigaciones correspondientes, ya que reafirmó su compromiso con sus valores.

De momento, Carlos Zambrano, Sergio Peña o Miguel Trauco no se han pronunciado sobre la denuncia por abuso sexual en su contra.