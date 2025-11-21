Penta Zero Miedo llegó directo desde Ecatepec a la WWE y ha tenido un impacto gran mediático, prueba de ello es el reciente ranking en el que se muestra que está al nivel de John Cena y Cody Rhodes en cuanto a ventas se refiere.

A pesar de que Penta Zero Miedo apenas está por cumplir su primer año como luchador de la WWE, ya se convirtió en uno de los favoritos de los fans latinos y también de los seguidores de la lucha libre en todo el mundo.

Sin embargo, pocos pronosticaban que el mexicano tuviera tanto éxito en su incursión en la empresa de lucha libre norteamericana, pues ya es tan popular como John Cena y CM Punk, que son considerados leyendas.

Penta Zero Miedo en el top 10 de luchadores que más mercancía vendieron de la WWE

A través de su sitio web, la tienda oficial de la WWE dio a conocer quienes fueron los luchadores que más mercancía vendieron y el nombre de Penta Zero Miedo aparece en el listado.

Al lado de otras figuras de talla mundial como John Cena, CM Punk y Cody Rhodes, aparece Penta Zero Miedo, aunque no se dio a conocer cuánta mercancía a su nombre compraron los fans.

“GRACIAS, Qué año del cual han sido parte y creánme, esto todavía no se acaba…”, escribió el luchador originario de Ecatepec en su cuenta oficial de Instagram luego de enterarse de este logro.

Penta Zero Miedo busca ser el último rival de John Cena en la WWE

Desde que John Cena se hizo con el título de Campeón Intercontinental de la WWE tras vencer a Dominik Mysterio, Penta Zero Miedo no ha ocultado su deseo por pelear contra él y ahora tendrá la oportunidad de hacerlo.

Y es que, se dio a conocer que Penta Zero Miedo peleará contra Finn Bálor en el torneo “The Last Time Is Now”, el cual definirá quién de toda la WWE será el último rival de John Cena antes de su retiro.