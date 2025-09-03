Estamos a poco menos de un mes de que salga oficialmente EA FC 26, y todo parece indicar que sí habrá al menos un representante mexicano en el popular videojuego de futbol antes conocido como FIFA.

Y es que, desde hace meses trascendió el rumor de que la Liga MX regresaría al EA FC 26 luego de varios años en los cuales la licencia perteneció al eFootball, también conocido como Pro Evolution Soccer.

Aunque en los últimos días circuló que la Liga MX no volvería al FIFA, una importante marca mexicana confirmó su presencia en el videojuego, lo que ha ilusionado a la afición en nuestro país.

Importante marca deportiva mexicana confirma que estará en el EA FC 26

Con una misteriosa publicación en su cuenta de X, Pirma confirmó que aparecerá en el EA FC 26, por lo que en el videojuego podremos ver zapatos e indumentaria de la marca deportiva mexicana fundada en 1990.

Aunque la noticia sorprendió a varios aficionados del futbol mexicano, lo cierto es que Pirma lleva varios años apareciendo en el EA FC 26. En el modo carrera, en el cual cada jugador crea a su futbolista, pueden ponerle los zapatos de la marca mexicana.

No hay mucho qué decir... 🎮⚽️ pic.twitter.com/160fOf1BZj — PIRMA (@Pirma_Oficial) September 2, 2025

El anuncio de Pirma generó confusión en redes sociales, pues debido a que la marca lleva tiempo colaborando con el videojuego, comenzó de nuevo a circular el rumor de que la Liga MX sí estará en el FIFA.

Liga MX no aparecería en el lanzamiento oficial del EA FC 26

De acuerdo a información compartida por el periodista del Diario Récord, René Tovar, aún hay esperanzas de la que la Liga MX aparezca en el EA FC 26, pero es prácticamente un hecho que no estará en el lanzamiento.

Y es que, un importante directivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le habría revelado al periodista que las negociaciones con EA FC 26 no se han caído por completo, pero luce complicado que aparezca desde el inicio.

Sin embargo, podríamos ver la inclusión de la Liga MX en el FIFA en una de las actualizaciones que los desarrolladores hagan una vez que ya se haya lanzado al mercado, debido a que constantemente sacan parches para arreglar o modificar detalles del videojuego.