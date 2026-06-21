Vozizha, el héroe de Cabo Verde vuelve a la portería este domingo 21 de mayo y junto a Cabo Verde buscan dar otra sorpresa en el Mundial 2026 venciendo a Uruguay.

Después de sacar el empate con España en su debut en el Mundial 2026 con una gran actuación de Vozinha en la portería, Cabo Verde llega fortalecido al duelo ante Uruguay.

La motivación extra de Vozinha y Cabo Verde ante Uruguay

Vozinha, arquero de Cabo Verde, tendrá la motivación extra de tener a su mamá muy cerca para el partido ante Uruguay.

El portero de 40 años elegido la figura del 0-0 ante España, lamentó que su madre no hubiera asistido a ese partido por falta de dinero para costear los gastos de la visa de Estados Unidos.

Situación que se resolvió de inmediato facilitando el viaje de la mamá de Vozinha para el partido de Cabo Verde vs Uruguay.

“Siempre me apoyan en todo lo que hago, así que tener a mi madre aquí es algo especial. Simplemente pensamos que podemos hacer algo grandioso y tal vez arrebatarles algunos puntos” Vozinha, portero de Cabo Verde

¿Cómo va el grupo previo a la Jornada 2 en la que juegan Uruguay vs Cabo Verde?

Cuádruple empate en un punto tiene el Grupo H del Mundial 2026 tras la Jornada 1, situación que podría cambiar tras los partidos España vs Arabia y Uruguay vs Cabo Verde.

España y Uruguay son los favoritos para avanzar como 1 y 2 a la siguiente ronda del Mundial 2026, pero nada es seguro después de los primeros partidos.

Sobre el partido ante Cabo Verde, Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay fue claro en el objetivo.