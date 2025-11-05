El futuro ya nos alcanzó. Tom Brady ha robado las miradas del mundo y no por un acontecimiento deportivo sino por una interesante noticia que tiene impacto en la tecnología, pues reveló que logró clonar a su mascota dos años después de su muerte.

Iniciemos esta innovadora noticia con un poco de contexto, Tom Brady es inversor de la empresa de biotecnología emergente, Colossal Biosciences: ésta adquirió Viagen Pets and Equine, una compañía que se dedica a la clonación animal.

En medio de la noticia sobre la adquisición de Viagen Pets and Equine por parte de Colossal Biosciences, Tom Brady relató cómo logró clonar a su mascota.

Colossal Biosciences, empresa en la que invierte Tom Brady, está valorada en 10 mil millones de dólares y la adquisición de Viagen Pets and Equine sentó un precedente en la búsqueda de preservar las especies en peligro de extinción.

¿Qué dijo Tom Brady sobre cómo logró clonar a su mascota?

El comunicado emitido por la empresa Colossal Biosciences sobre la adquisición de Viagen Pets and Equine incluyó la revelación de Tom Brady, quien aseguró que logró clonar a su mascota dos años después de su muerte.

“Amo a mis animales”, inició Tom Brady para relatar cómo logró clonar a su mascota dos años después de su muerte.

“Significan todo para mí y mi familia. Hace unos años, trabajé con Colossal y aproveché su tecnología de clonación no invasiva mediante una sencilla extracción de sangre a nuestra perra antes de que muriera”, explicó el exmariscal de la NFL.

La nueva perrita de Tom Brady, Junie, es un clon de Lua, mascota que adoptó junto a su entonces esposa Gisele Bündchen; en 2023, ésta murió y dos años después logró clonarla, gracias a la tecnología.

Tom Brady reveals his current dog Junie is a clone of his late dog, Lua, who passed away in 2023:



“I love my animals. They mean the world to me and my family. A few years ago, I worked with Colossal Biosciences and leveraged their non-invasive cloning technology through a simple… pic.twitter.com/E5MrqJks35 — Pop Base (@PopBase) November 4, 2025

¿Qué fue de Tom Brady luego de su histórica carrera en la NFL?

Tom Brady, seis veces ganador del Super Bowl, llamó la atención por una noticia que poco tiene qué ver con el deporte, pues anunció que logró clonar a su perrita Lua dos años después de su muerte.

Como ya leímos en líneas anteriores, Tom Brady ha invertido en empresas y también actúa como analista deportivo para la cadena Fox Sports.

Fue en el 2023 que Tom Brady anunció su retiro de las canchas con un comunicado tajante en el que aseguró que se retiraba “para siempre”.