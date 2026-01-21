La Jornada 21 de LaLiga de la temporada 2025-2026 se juega este fin de semana y uno de los duelos más atractivos es el Villarreal vs Real Madrid. Conoce a qué hora ver el duelo a través del canal de Sky Sports.

Partido: Villarreal vs Real Madrid

Fecha: Sábado 24 de enero

Fase: Jornada 21

Torneo: LaLiga

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de la Cerámica

Transmisión: Sky Sports

Villarreal vs Real Madrid: A qué hora ver el partido de los merengues en LaLiga

La Jornada 21 de LaLiga enfrenta a Villarreal vs Real Madrid en el Estadio de la Cerámica.

Villarreal vs Real Madrid: ¿Dónde ver el partido de los merengues en LaLiga?

El canal de Sky Sports transmitirá el partido Villarreal vs Real Madrid, el sábado 24 de enero.

¿Cómo llega el Villarreal al partido de la Jornada 21 de LaLiga vs Real Madrid?

Villarreal llega golpeado a la Jornada 21 de LaLiga luego de que el club fuera derrotado en su partido de la Jornada 20 ante el Betis por 2-0.

El equipo del Estadio de la Cerámica espera sacar un buen resultado en el duelo contra los merengues, ya que el partido se disputará en su casa.

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 21 de LaLiga vs Villarreal?

Real Madrid llega a este partido de la Jornada 21 de LaLiga muy motivado luego de golear en la UEFA Champions League al Mónaco para clasificarse de forma directa a la siguiente ronda.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se encuentran a un punto del primer lugar, que es el FC Barcelona, por lo que esperan sumar de a 3 puntos en el duelo ante Villarreal.

Así se jugará la Jornada 21 de LaLiga:

Viernes 23 de enero de 2026

Levante vs Elche | 14 horas

Sábado 24 de enero

Rayo Vallecano vs Osasuna | 07 horas

Valencia vs Espanyol | 09:15 horas

Sevilla vs Athletic Club | 11:30 horas

Villarreal vs Real Madrid | 14 horas

Domingo 25 de enero