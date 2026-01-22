Villarreal vs Real Madrid se miden en la Jornada 21 de LaLiga. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones de su partido el sábado 24 de enero.

Villarreal vs Real Madrid: Pronóstico del partido de Jornada 21 de LaLiga

El pronóstico del partido Villarreal vs Real Madrid es triunfo del equipo merengue, lo que mantendrá a los blancos en la pelea por el título de LaLiga con FC Barcelona.

Pronóstico: Villarreal 0-1 Real Madrid

Villarreal vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de Jornada 21 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Villarreal vs Real Madrid, que se jugará el domingo 24 de enero en el Estadio de la Cerámica.

Villarreal

Portero: Luiz Junior

Defensas: Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga y Pedraza

Mediocampistas: Buchanan, Gueye, Parejo y Moleiro

Delanteros: Gerard Moreno y Mikautadze

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Valverde, Asencio, Huijsen y Carreras

Mediocampistas: Güler, Bellingham y Camavinga

Delanteros: Rodrygo, Mbappé y Vinícius

Villarreal vs Real Madrid: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 21 de LaLiga

El sábado 24 de enero continúa la Jornada 21 de LaLiga con cuatro partidos, entre ellos el Villarreal vs Real Madrid.

El partido Villarreal vs Real Madrid iniciará a las 14 horas y será transmitido en la plataforma SKY Sports.

Partido: Villarreal vs Real Madrid

Fecha: Sábado 24 de enero

Fase: Jornada 21

Torneo: LaLiga

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de la Cerámica

Transmisión: Sky Sports

¿Cómo llegan Villarreal y Real Madrid a la Jornada 21 de LaLiga?

Villarreal llega golpeado a la Jornada 21 de LaLiga luego de que el club fuera derrotado en su partido de la Jornada 20 ante el Betis por 2-0.

Real Madrid llega a este partido de la Jornada 21 de LaLiga muy motivado luego de golear en la UEFA Champions League al Mónaco para clasificarse de forma directa a la siguiente ronda.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se encuentran a un punto del primer lugar, que es el FC Barcelona, por lo que esperan sumar de a 3 puntos en el duelo ante Villarreal.