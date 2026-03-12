Tigres vs Querétaro se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga MX. El partido es el domingo 15 de marzo de 2026 y será transmitido por el Canal 7 y Fox One.

Partido: Tigres vs Querétaro

Fase: Jornada 11

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7 y Fox One

Tigres vs Querétaro: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?

Tigres vs Querétaro juegan el domingo 15 de marzo como parte de la Jornada 11 de la Liga MX.

Tigres vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?

El Tigres vs Querétaro se jugará a las 17 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por la plataforma Fox One y el Canal 7.

Tigres vs Querétaro: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX. (Tomas Regueiro)

¿Cómo llegan Tigres y Querétaro al partido de la Jornada 11 de la Liga MX?

Tigres se encuentra en la pelea por mantenerse entre los mejores 8 equipos de la Liga MX, posición que lo acerca a la clasificación a la Liguilla, objetivo que está obligado a cumplir el equipo que dirige Guido Pizarro.

El Querétaro no tiene la misma responsabilidad que Tigres en la Liga MX, pero una victoria contra el conjunto azulcrema le serviría para escalar posiciones en la tabla general.