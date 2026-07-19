El delantero noruego Erling Haaland reveló en un videoblog el momento en que el futbolista mexicano Gilberto Mora recibió la playera de su país antes del partido Noruega vs Inglaterra del Mundial 2026.

En el video disponible en YouTube, el exfutbolista Egil Østenstad explica que se trata de una playera clásica de la selección de Noruega del año 1987, e incluso bromea diciendo que es “tan antigua como los vikingos”.

Fue entonces cuando la representante brasileña Rafaela Pimienta, agente tanto de Haaland como de Mora, preguntó: “¿Quién va a usar eso?”, para luego entregársela ella misma a Gil Mora.

La reacción de Gil Mora al recibir la playera de Noruega

Gil Mora no pudo contener la emoción al escuchar a su representante decir “queremos que la uses”, a lo que “Morita” respondió con un sorprendido “¿Sí?” antes de ponerse la playera noruega sin pensarlo dos veces.

“Muy hermosa”, se escucha decir a Gilberto Mora mientras mantiene una sonrisa en su rostro y los dos pulgares arriba en señal de aprobación.

Tras observar al futbolista con la playera puesta, el mítico Egil Østenstad remata el momento diciendo: “87, muy linda”.

Gilberto Mora (Instagram/@gil_morita)

Gil Mora mostró su apoyo a la Selección de Noruega tras la eliminación de México

Luego de la eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 a manos de Inglaterra, Gilberto Mora reapareció en las gradas del Estadio Miami para mostrar su apoyo a Noruega.

Usando la playera que le regaló la Selección de Noruega, el futbolista de 17 años incluso participó en el remo vikingo y alentó a la selección liderada por Erling Haaland.