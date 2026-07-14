El joven futbolista Gilberto Mora sorprendió a sus seguidores de redes al compartir este lunes 13 de julio una foto inédita junto a Memo Ochoa con motivo del cumpleaños número 41 del portero mexicano.

A través de una historia en Instagram, Gil Mora publicó una foto tomada hace varios años, cuando era un niño, en la que aparece sonriendo junto al histórico guardameta de la Selección Mexicana.

Gil Mora sorprende con inesperada foto junto a Memo Ochoa por su cumpleaños (Captura de pantalla)

Gil Mora felicita a Memo Ochoa por su cumpleaños junto a inesperada foto

La fotografía del pequeño Gil Mora con Memo Ochoa fue acompañada por un breve, pero emotivo mensaje dedicado al arquero mexicano:

“Feliz cumpleaños Don Memo, te quiero mucho”. Gil Mora

Con este publicación, Gil Mora se sumó a las múltiples felicitaciones que recibió Memo Ochoa por su cumpleaños, compartiendo un recuerdo personal que dejó ver la cercanía y el respeto que existe entre ambos.

El gesto de Gil Mora también refleja la admiración que el joven futbolista mantiene por Guillermo Ochoa, uno de los referentes del futbol mexicano y una de las figuras más importantes en la historia del Tricolor.

Cabe mencionar que, hace unos días, Memo Ochoa también compartió un emotivo mensaje para Gil Mora a través de redes sociales, pues recientemente obtuvo su diploma por concluir la educación media superior.